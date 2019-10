Bahnbrechende Studie berichtet über hohe Sensitivität bei der Untersuchung diabetischer Retinopathie mit Smartphones und automatisierter KI in der Primärversorgung: Remidio Innovative Solutions

In einer Studie, die in der Zeitschrift JAMA Ophthalmology veröffentlicht wurde, untersuchte ein Team der Aditya Jyot Foundation for Twinkling Little Eyes aus Mumbai (Indien), Patienten mit Diabetes mellitus in städtischen Apotheken in Mumbai mit Smartphone-basierten Retinakameras von Remidio Innovative Solutions und validierte die diagnostische Genauigkeit der integrierten künstlichen Intelligenz Medios AI zum Nachweis von DR. Medios AI liefert in weniger als 10 Sekunden einen Bericht über die Netzhautdiagnose, wobei das Inferenzieren direkt auf dem Smartphone erfolgt.

Die mit der Smartphone-Kamera von Remidio aufgenommenen Bilder wurden von Medios AI einer automatisierten Analyse unterzogen. Sie wurden gleichzeitig von vitreoretinalen Spezialisten bewertet. Medios AI besteht aus zwei verschiedenen Algorithmen, die auf neuronalen Faltungsnetzwerken (Convolutional Neural Networks) basieren, von denen einer die Bildqualität bewertet und der andere gesunde Bilder von Bildern mit referabler DR (RDR) trennt.

Die klinische Sensitivität und Spezifität des Medios-AI-Algorithmus lag bei 100 % und 88,4 % für RDR, 85,2 % und 92,0 % für jede DR und übertraf damit die Überlegenheitsendpunkte der FDA einer RDR-Sensitivität von 85 % und einer Spezifität von 82,5 %.

Dr. T.Y. Alvin Liu, MD, Assistant Professor, Ophthalmology an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, bezeichnet die Studie in einem eingeladenen Kommentar als einen „Paradigmenwechsel."

Dr. Natarajan, der Hauptautor der Studie, kommentiert: „Die Studie ebnet den Weg für die Implementierung groß angelegter Modelle zum Screening nach DR, auch an Orten ohne Internetinfrastruktur. Dies ist dem Ansatz von Google und anderen KI-Unternehmen einen Schritt voraus, das diese ihre KI-Modelle auf externen Servern betreiben müssen, was einen Internetzugang erfordert."

Das Gerät und die automatisierte KI sind CE-gekennzeichnet und für die Anwendung in der EU erhältlich. Frühere klinische Studien, die das gleiche Gerät validierten, wurden in Nature Eye und Ophthalmology Retina veröffentlicht.

