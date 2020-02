Bahnbrechende Studie ermöglicht die Krebserkennung mit einem einfachen Bluttest; stellt ein neues systemisches Kennzeichen von Krebs vor

Der Hauptautor Dr. Dadasaheb Akolkar, Forschungsdirektor von Datar Cancer Genetics, kommentierte die Studie wie folgt: „Dies ist die erste Studie dieser Art, die die Prävalenz zirkulierender Tumorembolien oder C-ETACs (Circulating Ensembles of Tumor Associated Cells) in einer Bevölkerungskohorte mit über 16.000 Teilnehmern untersucht, um ein definitives neues systemisches Kennzeichen von Krebs zu etablieren." Die von uns verwendete Technik ist eine bahnbrechende Innovation. Wenn sich Zellhaufen aus einem Tumor im Frühstadium lösen und in den Blutkreislauf gelangen, können wir effizient und präzise einige hundert bösartige Zellen aus mehr als 100 Millionen Zellen isolieren, und zwar aus nur 10 ml Blut. Während fast alle Krebsproben diese Zellanhäufungen hatten, konnte man sie nur in sehr wenigen Proben sehen, die anscheinend ohne Krebs waren."