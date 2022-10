Bahrein atrai USD 72,7 milhões em investimentos em serviços financeiros

MANAMA, Bahrein, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Agência de promoção de investimentos do Bahrein, o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein (Bahrain EDB), anunciou sua participação no Festival de Fintech de Singapura (2 a 4 de novembro) com o objetivo de apoiar as empresas de fintech e serviços financeiros que utilizam o mercado da MENA por meio do Bahrein.

Durante os primeiros três trimestres de 2022, o Bahrain EDB apoiou nove empresas de serviços financeiros a configurar ou expandir no Bahrein, gerando USD 72,7 milhões (BHD 27,5 milhões) em investimentos diretos. Espera-se que os investimentos em serviços financeiros gerem mais de 840 empregos nos próximos três anos.

As empresas de serviços financeiros atraídas pelo Bahrain EDB incluem a principal provedora global de serviços de blockchain, a Binance, a empresa de open banking local Spier Technologies e a nova sede regional do Gulf Insurance Group (GIG).

Dalal Buhejji, diretor executivo de desenvolvimento de negócios para serviços financeiros do Bahrain EDB, disse: "Estamos muito satisfeitos por ver cada vez mais investidores entrando no setor de serviços financeiros do Bahrein, beneficiando-se de um ecossistema sólido e ágil liderado por um órgão regulatório com visão de futuro. Os serviços financeiros são um setor prioritário para aumentarmos os investimentos e criarmos empregos, de acordo com os objetivos estabelecidos no plano de recuperação econômica do Bahrein."

No geral, o Bahrain EDB atraiu USD 921 milhões (BHD 348 milhões) em investimentos diretos de 66 empresas durante os primeiros nove meses do ano. Espera-se que os investimentos gerem mais de 4.700 empregos nos próximos três anos em setores-chave, incluindo serviços financeiros, TIC, logística, manufatura e turismo.

O setor de serviços financeiros do Bahrein é, depois do petróleo, o componente mais significativo do PIB do Reino, e é o mais antigo e mais estabelecido na região. Atualmente, o setor é responsável por mais de 17% do PIB do Bahrein e emprega mais de 13.600 pessoas, cerca de 70% delas do Bahrein.

Por meio do plano de recuperação econômica, o Bahrein tem como objetivo aumentar para 20% do PIB a contribuição do setor de serviços financeiros até 2026. A estratégia de desenvolvimento do setor de serviços financeiros se concentra em cinco prioridades principais: criação de oportunidades de emprego, desenvolvimento de mercados de capital, fortalecimento da legislação e das políticas regulatórias, crescimento do setor de seguros e desenvolvimento de serviços financeiros e fintech.

Saiba mais sobre as oportunidades de investimento do Bahrein em serviços financeiros e fintech visitando a equipe do Bahrain EDB no Festival de Fintech de Singapura – International Hall 5, estande nº 5J23.

Sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein (EDB) é uma agência de promoção de investimentos com responsabilidade geral de atrair investimentos para o Reino e apoiar iniciativas que melhorem o ambiente de investimento.

O EDB trabalha com o governo e com investidores atuais e potenciais, a fim de garantir que o ambiente de investimento do Bahrein seja atraente, comunicar os pontos fortes e identificar onde há oportunidades para um crescimento econômico adicional por meio do investimento.

O EDB se concentra em vários setores econômicos que capitalizam as vantagens competitivas do Bahrein e oferecem oportunidades de investimento significativas. Esses setores incluem serviços financeiros, manufatura, tecnologia e inovação, turismo, educação, saúde, logística e transporte.

Para mais informações sobre o Bahrain EDB, acesse www.bahrainedb.com

FONTE Bahrain Economic Development Board

SOURCE Bahrain Economic Development Board