Bahreïn sponsorise l'équipe X-raid qui va participer au Rallye Dakar en Arabie saoudite

MANAMA, Bahreïn, 2 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Bahreïn a annoncé sa participation au Rallye Dakar, qui aura lieu en Arabie saoudite du 5 au 17 janvier. Le premier rallye au Moyen-Orient verra l'équipe X-raid victorieuse courir pour Bahreïn dans ses premiers Mini John Cooper Works et Mini John Cooper Works Buggy développés et construits par ses soins. L'équipe de Bahreïn se composera des pilotes champions Stephane Peterhansel et Carlos Sainz et des copilotes Lucas Cruz et Paulo Fiúza.

L'édition 2020 du rallye marque également une étape décisive pour le Moyen-Orient, car l'Arabie saoudite devient le premier pays de la région à accueillir ce défi sportif, obtenant ainsi le droit de le tenir pendant les cinq prochaines années. Cette course tout-terrain de 13 jours, qui trouve ses origines dans l'amour de la conduite dans le désert, verra plus de 550 pilotes de 62 nations s'affronter pendant 12 étapes, tandis qu'ils exploreront les vastes et formidables terrains désertiques du plus grand pays de la région.

Le Cheikh Abdullah bin Isa Al Khalifa, président de la Fédération automobile du Bahreïn, a déclaré : « C'est un grand moment de fierté pour Bahreïn, tout comme pour notre région. Notre participation montre les avancées de Bahreïn dans le monde des sports motorisés, inspirées sans doute par le fait que Bahreïn a été le premier pays à accueillir le Grand Prix de Formule 1, à partir de 2004 ».

« Un évènement d'une telle portée mondiale a offert au Royaume d'Arabie saoudite une occasion fabuleuse de mettre en avant son paysage naturel unique, ainsi que son enthousiasme et sa volonté de faire venir des évènements sportifs mondiaux dans le pays et dans la région. »

Sven Quandt, propriétaire de l'équipe allemande de sport automobile X-raid, spécialiste des rallyes transfrontaliers, qui participera à la compétition, a expliqué : « C'est un grand succès pour Bahreïn, dont la présence se fait déjà ressentir sur la scène internationale. La participation du pays ajoute une autre dimension à son désir d'être une nation qui accueille, soutient, organise, développe et participe au succès du mouvement sportif mondial ».

Le coup d'envoi du rallye sera donné depuis la ville portuaire de Djeddah, sur la mer Rouge, et la course se terminera dans la capitale, Riyad, après avoir parcouru 7 500 kilomètres. L'itinéraire passera par certaines des destinations les plus pittoresques et les plus essentielles d'Arabie saoudite, notamment le site d'Al Ula, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, au nord-ouest du pays ; la région de Tabouk, au nord-ouest, qui abrite le projet futuriste de la ville de Neom ; l'ancienne région de Ha'il, sans oublier Wadi Al Dawasir, dans la province de Najd, qui est en train de se développer au milieu du désert pour devenir un nouveau centre urbain.

Le Rallye Dakar est le dernier d'une série de manifestations sportives qui se tiennent en Arabie saoudite, les deux manches d'accueil de la Race of Champions (ROC) et de la Formule E ayant eu lieu à Riyad, en plus du Championnat du Moyen-Orient des Rallyes, organisé par la FIA.

Pendant des décennies, le Rallye Dakar, une manifestation annuelle qui a été lancée pour la première fois à Paris en 1979, est parti d'Europe pour rejoindre la ville sénégalaise qui lui a donné son nom, puis il a mis le cap sur l'Amérique du Sud en 2009, où il est resté jusqu'à présent.

SOURCE Bahrain EDB