白血病與淋巴瘤協會推出研究補助基金，以幫助服務不足的患者進行臨床試驗

與梅奧診所、範德堡大學醫院及威爾康奈爾醫學院組織合作將增加臨床試驗中地理、種族和經濟方面服務不足社群的代表性

紐約州黑麥布魯克2021年5月13日 /美通社/ -- 白血病與淋巴瘤協會 (LLS) 今天宣佈推出 IMPACT（有影響力的醫學提供臨床試驗機會）研究資助，以在臨床試驗中增加納入來自代表性不足社群的人士。 臨床試驗對於改善癌症治療至關重要，為新確診的患者提供最先進的治療方法，並在其他治療失敗時提供一線生機。然而，絕大多數的臨床試驗未能代表某些患者群體，例如少數民族和種族少數群體，以及農村社區居民。

為了克服這些障礙，LLS 成立了「IMPACT 研究基金」，向主要癌症研究和治療中心提供資金，以建立「樞紐和有效」的基礎設施，以擴大其所在地區進行臨床試驗的機會。每個「樞紐」或主要癌症中心將在服務不足人口的當地社區醫院和診所開發試驗地點網絡。這項耗資 375 萬美元的五年計劃旨在以獨特而定制的方式在服務不足的社區中建立參與度，是血癌組織進行同類活動的首個計劃。

白血病與淋巴瘤協會科學總監 Lee Greenberger 博士說：「為了獲得癌症研究的全部利益，我們需要臨床試驗反映美國人口的多樣性。但這個過程也是關於健康平等，而這也是 LLS 使命的核心。血癌沒有歧視，每個年齡、性別、種族和社會經濟狀況的人都受到影響，因此理應獲得同樣的選擇。」 研究表示，與其他群組相比，處於癌症健康差異風險中的人參與臨床試驗的可能性更低。

LLS 已在第一輪融資中選擇了三個項目：中西部的梅奧診所、農村南部的範德堡大學醫院，以及紐約市的威爾康奈爾醫學院。每個為期五年的計劃都要求將代表性不足社群的試驗納入人數增加最少 20%。以下是計劃概覽：

梅奧診所的 IMPACT 計劃：梅奧診所癌症中心與明尼蘇達癌症臨床試驗網絡及梅奧診所衛生系統合作，以解決少數族裔血癌患者納入臨床試驗的主要障礙。該計劃包括在明尼蘇達州、威斯康星州和愛荷華州整個農村地區內服務不足的 35 個臨床地點網絡。計劃還針對明尼阿波利斯都市區的經濟弱勢少數族裔患者。

範德堡大學醫院的 IMPACT 計劃：運用 Vanderbilt Health Affiliated Network 和 Baptist Memorial Health Care（浸信會），這項工作包括 Delta Regional Authority 近半的縣和教區，也是美國經濟最脆弱的地區之一。這個地區的癌症發病率和死亡率是全國最高的。範德堡的 LLS IMPACT 計劃將增加臨床試驗的機會，並可選擇針對七種血癌類型將在區內九個浸信會地點開放的十項臨床試驗。

威爾康奈爾醫學院的 IMPACT 計劃：威爾康奈爾醫學院位於曼哈頓，但紐約市每年一半以上的血癌病例都發生在鄰近的皇后區和布魯克林居民中。在為這些行政區提供服務的社區醫院中，直接獲得尖端臨床試驗的機會受到限制。威爾康奈爾醫學院的 IMPACT 計劃由 Genentech 支援，與紐約長老會皇后醫院和紐約長老會布鲁克林衛理公會醫院合作，攜手建立一個基礎設施，以增加這些地點的臨床試驗納入。計劃將為社區醫生提供教育，包括培訓基層醫療醫生成為臨床試驗倡導者，及作為臨床試驗協議專家的社區腫瘤學家。

威爾康奈爾醫學院創新及計劃高級副院長、Richard T. Silver 血液學和醫學腫瘤學傑出教授兼紐約長老會／威爾康奈爾醫學院血液學家和醫學腫瘤學家 John Leonard 博士說：「我們在威爾康奈爾醫學院的團隊很高興與白血病與淋巴瘤協會就這項重要的計劃合作 。我們努力為所有血癌症患者（包括背景資源貧乏的癌症患者）提供最先進的護理和研究機會，旨在透過 IMPACT 計劃與 LLS 相關者密切合作。我們致力付出努力，並很高興能透過這次合作來加速我們的研究計劃，並與我們的社區保持緊密的聯繫。」

梅奧、範德堡和威爾共同資助 IMPACT 基金，展示他們與 LLS 的合作夥伴關係及其對該計劃的承諾。此外，計劃獲得捐贈者投資得以實現，包括 Bristol Myers Squibb 及 MorphoSys Foundation 基金，以及來自 Louise 與 John Bryan、Edward J. Phillips Family Foundation 家族基金、Rahr Corporation 及 Cal Turner, Jr. 的 LLS 慈善投資。

LLS 為所有血癌症患者的健康平等方面致力發展多方面的工作。

LLS 在研究、倡導和患者服務方面開展多項計劃，以解決健康差距。這些工作包括非洲裔美國社區的社區外展和教育計劃 Myeloma Link、為患者和照顧者提供的西班牙語資源和服務，以及 Equity in Access 研究計劃，旨在促進促進針對護理機會不平等根本原因的研究，並確定可影響改變的政策、策略和干預措施。LLS 還領導一項與佛羅里達大學進行的全國研究，以提高初級護理提供者對各種癌症患者進行臨床試驗教育的能力。

LLS 透過其倡導工作，一直致力改善代表性不足的患者納入試驗的機會。例如，LLS 及其倡導合作夥伴在開發《臨床治療法案》(Clinical Treatment Act) 中發揮關鍵作用，因為該法案要求 Medicaid 從 2022 年開始涵蓋與試驗相關的護理。LLS 還致力推進相關政策，旨在本地化獲得與參加試驗相關的更多護理機會，從而縮短旅行相關的時間和開支。LLS 的 Urgent Need Program 與 Moppie 的 Love and Charlie's Fund、共付緩助計劃 (Co-Pay Assistance Program) 及 Susan Lang Pay-It-Forward Patient Travel Assistance Program 計劃合作，這些項目全都為服務不足的患者提供財政援助。

擁有血癌專業知識的註冊護士組織 LLS Clinical Trial Nurse Navigators 可在整個臨床試驗過程中親自為所有血癌症患者和照顧者提供協助。如欲了解更多資訊，患者可致電 (800) 955-4572，或透過即時聊天或電郵與 LLS 資訊專家聯絡。

關於白血病與淋巴瘤協會

白血病與淋巴瘤協會（The Leukemia & Lymphoma Society®，簡稱 LLS）是對抗癌症的全球領導者。LLS 的使命：治癒白血病、淋巴瘤、霍奇金病和⻣髓瘤。LLS 資助全球各地挽救生命的血癌研究，提供免費的資訊和支援服務，也是所有尋求優質、經濟實惠、協調護理的血癌患者的聲音。

LLLS 成立於 1949 年，總部位於紐約黑麥布魯克，在美國和加拿大設有地區辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.LLS.org。患者如需聯絡 LLS 資訊資源中心，請在星期一至星期五早上 9 時至晚上 9 時（美國東部時間）致電 (800) 955-4572。

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Mission Communications 高級經理

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SOURCE The Leukemia & Lymphoma Society