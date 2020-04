Bain & Company og QVARTZ går sammen om at levere enestående konsulentydelser i de nordiske lande

KØBENHAVN, 7. april 2020 /PRNewswire/ -- Fra og med i dag drives Bain & Company og QVARTZ officielt under samme navn og danner et kraftcenter inden for strategisk ledelses- og virksomhedsrådgivning i de nordiske lande. Bain Nordics tilbyder konsulentbistand til multinationale selskaber, lokale virksomheder og vækstvirksomheder i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

De to virksomheder indgik i slutningen af 2019 en bindende aftale om at sammenlægge deres nordiske aktiviteter. Nu drives de to virksomheder som den nordiske region af Bain & Company. Den nye sammenlagte virksomhed Bain Nordics har over 50 partnere og ca. 450 konsulenter.

"Vores nordiske forbindelser – vores nordiske DNA – er af væsentlig betydning for vores kunder," siger Hans Henrik Beck, der er direktør og partner samt medstifter af QVARTZ. Beck fortsætter "Nu kombinerer vi den nordiske DNA i Bains fire nordiske kontorer og QVARTZ's tre kontorer med ægte global dækning og viden."

Dan Kuzmic, direktør i Bain, som har stået i spidsen for Bains nordiske aktiviteter siden 2016, fortsætter: "Vi tilbyder vores kunder det bedste af to verdener: kulturel indsigt og smidighed i lokal nordisk konsulentbistand kombineret med Bains globale teams' viden, processer, redskaber og rækkevidde, og det skaber en enestående vinderformel på vores markeder."

Beck og Kuzmic vil nu sammen føre det nye Bain Nordics gennem sammenlægningen og rette kikkerten mod virksomhedsledelse på de nordiske markeder.

Nummer et i de nordiske lande

Begge virksomheder har gennem de seneste ti år oplevet en høj vækst bygget på samme værdier: Bain er i løbet af 45 år vokset til en af de tre store internationale konsulentvirksomheder inden for strategisk virksomhedsrådgivning. QVARTZ udviklede sig i løbet af 15 år til en stjerne blandt konsulentvirksomhederne i de nordiske lande. Begge virksomheders succes hviler på to grundlæggende værdier: Levering af væsentlige resultater ved at arbejde med og ikke for klienter.

"Vores virksomhedskultur kan sammenfattes sådan: Vi udfordrer, vi drives af en mission, vi er kulturfanatikere, vi stræber efter klientpåvirkning, og vi udgør et team," bemærker Beck. Kuzmic tilføjer: "Og vi har et klart mål, nu vi har sluttet os sammen: Vi vil være nr. 1 i de nordiske lande. Vi har et stærkt udgangspunkt med en stærk organisation i de nordiske lande og et meget flot ry for at indgå et samarbejde med vores kunder om at opnå reelle resultater."

Kulturel indsigt plus international ekspertise

Bain og QVARTZ udgør sammen et førende konsulentfirma med nordiske værdier og kulturel integritet samt global dækning. "At tænke nordisk og forstå den nordiske måde var en af QVARTZ's største fordele," siger Beck. "Det bringer vi med os over i Bain Nordics, hvor vores tænkemåde og arbejdsmåde allerede er på plads."

Bain Global tilfører på den anden side dybde med hensyn til redskaber, processer og tankeledelse – samt en bred konsulentekspertise der dækker alle brancher. Kunderne får også adgang til Bains omfattende netværk af konsulenter og eksperter over hele verden. "Bains værktøjskasse og intellektuelle ejendom er ubestrideligt af første klasse. Bains internationale tilstedeværelse betyder også, at vores nordiske kunder kan få bistand uanset marked, når de har brug herfor. Vores tilgang, det bedste team til formålet, føjer ekspertise fra over 1.000 partnere og 250 konsulenter til vores nordiske tilbud," siger Kuzmic.

Kuzmic fortsætter: "Ved at kombinere vores styrker bevarer vi vores relevans for vores kunder. De ønsker i en mere og mere omskiftelig verden med nye og kommende udfordringer den bedste indsigt og service fra deres konsulenter. Håndtering af udfordringer som digitalisering og pandemiberedskab kræver både international og lokal indsigt samt ekspertise – og det tilbyder vi. Integrationen af QVARTZ Analytics og Vertical – QVARTZ's søsterselskaber for avancerede analytics og digital innovation – udgør en stærk tilføjelse til Bains digitale kompetencer i de nordiske lande og giver os mulighed for at styrke indsatsen på den digitale transformationsdagsorden."

Den bedste arbejdsplads

Bain Nordics fortsætter med at opbygge sit ry som en fortræffelig arbejdsplads. Begge virksomheder havde status som "bedste arbejdsplads" ikke mindst for forældre. Det fremgår af indekset i Glassdoor's Best places to Work: Siden starten af indekset i 2009 har begge virksomheder været placeret i top 5 blandt konsulentvirksomheder. Og begge virksomheder opnåede fem år i træk en placering blandt top tre på Vaults liste Firm Culture in Europe.

"Bain Nordics vil fortsat fokusere på at tiltrække de bedste unge og erfarne talenter i branchen. Vi vil nu kunne tilbyde fremragende karrieremuligheder i de nordiske lande og internationalt," siger Kuzmic.

Korte fakta om det nye Bain Nordics

Grundlagt april 2020 ved sammenlægning af konsulentvirksomhederne Bain & Company og QVARTZ, inkl. de to søsterselskaber QVARTZ Analytics (grundlagt i 2017) og innovationsvirksomheden Vertical (grundlagt i 2013 og ejet af QVARTZ siden 2017)

ved sammenlægning af konsulentvirksomhederne Bain & Company og QVARTZ, inkl. de to søsterselskaber QVARTZ Analytics (grundlagt i 2017) og innovationsvirksomheden Vertical (grundlagt i 2013 og ejet af QVARTZ siden 2017) Fire kontorer i de nordiske lande med 450 medarbejdere: København, Helsinki , Oslo og Stockholm

, og Ledelsen i Bain Nordics: Dan Kuzmic og Hans Henrik Beck , direktører og partnere

og , direktører og partnere Ledelsen af Bain Nordics' kontorer: Guy Brusselmans og Rune Wichmann (København), Anders Roed Bruhn og Lars Jacob Bø ( Oslo ), Christine Frostmark og Johan Lemchen ( Stockholm ), Jani Kelloniemi ( Helsinki )

(København), Anders Roed Bruhn og Lars Jacob Bø ( ), Christine Frostmark og ( ), ( ) Kan trække på en international ledende virksomheds ekspertise og dækning: Bain har 58 kontorer i 37 lande med 10.500 medarbejdere

Arbejder under et veletableret navn: Over 60 procent af virksomhederne i Global Fortune 500 har samarbejdet med Bain

