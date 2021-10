Baker Donelson continúa ampliando la práctica corporativa con la incorporación de Robert H. Laird Jr.

NASHVILLE, Tennessee, 5 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Robert "Rob" H. Laird Jr., un abogado líder en derecho corporativo y tecnología de la salud, se incorporó a Baker Donelson como miembro de su grupo de empresas y socio de la oficina de Nashville. Antes de la práctica privada, el Sr. Laird se desempeñó como abogado interno de HealthStream, una empresa con sede en Nashville que cotiza en bolsa y ofrece una serie de soluciones para las organizaciones dedicadas a la atención médica. Hasta hace poco fue el socio directivo de la oficina en Nashville de Maynard Cooper & Gale.

"Rob es bien conocido y muy valorado en la comunidad jurídica de Nashville, y como lo conozco desde hace muchos años, puedo dar fe de que encaja perfectamente en la cultura de nuestra firma", comentó Brigid M. Carpenter, socia directiva de la oficina en Nashville de Baker Donelson. "Gracias su excepcional experiencia en empresas de alto crecimiento y tecnología de la salud, será un activo inmediato para nuestra sólida iniciativa de salud digital y nuestro centro de excelencia en privacidad y tecnología. Con tantas empresas nuevas que llegan a Nashville, nuestra oficina está en auge, y nos entusiasma sumar la experiencia y el talento de Rob al equipo".

"Rob aporta la invaluable perspectiva de haber sido abogado de planta y externo de empresas de vanguardia dedicadas a la tecnología de la salud. Comprende la intersección crítica entre negocios, tecnología y ley", comenta Tonya Mitchem Grindon, presidenta del Departamento de Negocios de Baker Donelson y socia de la oficina de Nashville. "Es una incorporación importante a nuestra práctica comercial, que hemos estado ampliando significativamente para atender la extraordinaria demanda que estamos viendo de nuestros clientes ahora que experimentan niveles récord actuales de actividad transaccional".

El Sr. Laird es la última en una serie de recientes incorporaciones a las prácticas corporativas, tecnológicas y energéticas de Baker Donelson. La oleada de contratación del grupo ha incluido a un abogado especializado en tecnología y privacidad que anteriormente se desempeñó como asesor jurídico interno de una de las consultoras de gestión más grandes del mundo; un abogado corporativo que anteriormente se desempeñó como asesor interno de una multinacional de energía y servicios públicos incluida en la lista Fortune 500; un abogado especializado en transacciones energéticas que anteriormente dirigió la práctica de petróleo y gas en Womble Bond Dickinson LLP; y un abogado de proyectos energéticos y desarrollo de infraestructura y finanzas que se desempeñó como asesor interno de un productor de energía independiente líder en la industria y fue líder del equipo de energía de una firma de abogados transatlántica que manejaba proyectos en todo el mundo.

"He conocido y trabajado con tantos excelentes abogados de Baker Donelson a lo largo de mi carrera y me entusiasma incorporarme a este equipo en expansión. Me complace especialmente unirme a una firma de abogados con un enfoque tan sólido en la tecnología y los datos, así como a una empresa nacional con un alcance y recursos tan amplios. En la actualidad, casi todas las compañías se están convirtiendo en una empresa de datos y tecnología. Además, la intersección entre la tecnología y la salud ahora se ubica en una coyuntura de crecimiento crítica. Baker Donelson está desarrollando un centro de excelencia en un área en expansión y crítica", expresó el Sr. Laird.

Con un enfoque en la intersección entre tecnología y salud, el Sr. Laird asesora a clientes privados y públicos e inversionistas de capital privado en transacciones corporativas, gobierno corporativo, valores, fusiones y adquisiciones, tecnología de la información e inversiones de capital de riesgo. Está incluido en la lista Best Lawyers in America® en la especialidad de legislación de fusiones y adquisiciones, y fue reconocido entre los "In Charge - Legal" del Nashville Post de 2021 y como "Best of the Bar" por el Nashville Business Journal. Es un ponente frecuente en programas de formación jurídica continua patrocinados por el Colegio de Abogados de Tennessee, el Colegio de Abogados de Nashville y otras organizaciones sobre una serie de temas de derecho societario y bursátil, como fusiones y adquisiciones, financiación de inversiones de capital de riesgo, constitución de personas jurídicas y gobierno corporativo.

FUENTE Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC

