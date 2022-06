Balaji Kumar rejoint Sonata Software en tant que Chief Human Resources Officer

Lors de son dernier passage, Balaji était le Chief Human Resources Officer de L&T Infotech. Auparavant, il a occupé des postes de direction au sein de sociétés réputées comme Larsen & Toubro Ltd., Microsoft, Citibank et Unilever. Balaji est diplômé en gestion du Tata Institute of Social Sciences (TISS) et possède une expérience diversifiée au sein de la fonction RH, y compris l'engagement des employés, la gestion des talents, le développement organisationnel et les partenariats d'affaires RH. Il détient également une maîtrise en droit et a pratiqué le droit auparavant.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance dynamique, Sonata Software a investi considérablement dans les talents de leadership pour servir ses clients, ses employés et nos objectifs sociaux. L'induction de Balaji est un pas de plus dans cette direction. Son expertise et son expérience aideront l'échelle de l'organisation à relever les défis d'une forte croissance dans un environnement ultra-concurrentiel.

Samir Dhir, Whole - Time Director & CEO, Sonata Software, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Balaji chez Sonata Software. Grâce à sa riche expérience, Balaji sera en mesure de mettre en œuvre notre stratégie et notre vision en matière de ressources humaines, de créer les meilleures capacités de sa catégorie pour favoriser la réussite de nos employés, d'attirer les meilleurs talents et de continuer à promouvoir nos valeurs fondamentales. Alors que Sonata entre dans la prochaine phase de croissance, nous avons investi dans la création d'une expérience Sonatian où les employés peuvent continuer d'exceller, d'innover et d'obtenir des résultats de grande qualité pour nos clients. »

« Je suis ravi de me joindre à Sonata Software, une organisation entièrement axée sur le client et les gens. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe pour contribuer à l'atteinte d'unune expérience de premier ordre pour Sonatians et harmoniser le programme de talent et de culture de Sonata afin d'accélérer le parcours réussi pour offrir à nos clients des services de transformation numérique en utilisant notre cadre exclusif « Platformation » pour créer des solutions d'affaires novatrices fondées sur une plateforme;» dit Balaji.

