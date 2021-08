Balance Re lève un investissement de série A de 10 millions de dollars dirigé par Anthemis Group

LONDRES et COLOGNE, Allemagne, 31 août 2021 /PRNewswire/ -- Balance Re, la start-up de réassurance vie spécialisée dans la gestion actif/passif quantitative, a annoncé aujourd'hui avoir levé 10 millions de dollars en financement de série A auprès de l'investisseur spécialiste des services financiers Anthemis Group, avec la participation de Global Brain et des investisseurs existants de la société, Roland Berger Industries GmbH et Talabot Finance.

Balance Re offre des solutions de réassurance complètes aux compagnies d'assurance-vie et aux fonds de pension pour soutenir la gestion du capital liée à leurs produits de retraite et d'épargne. L'investissement de série A sera utilisé pour poursuivre le développement de la technologie propriétaire de gestion actif/passif de Balance Re et pour soutenir sa société de réassurance allemande récemment agrée et basée à Cologne.

Sur le marché du lancement commercial de Balance Re, en Allemagne, les mesures transitoires de Solvabilité II représentent en moyenne environ 150 points de pourcentage des ratios de capital de solvabilité des assureurs vie[1]. L'approche de Balance Re, axée sur la technologie et les données, permet à ses clients de libérer du capital pour financer leur croissance, soutenir le repositionnement des produits et améliorer (ou retrouver) un avantage concurrentiel. Grâce à ses capacités de gestion des risques en temps réel, Balance Re est le premier réassureur capable d'offrir à ses clients des solutions de réassurance qui transfèrent les interactions complexes entre les risques financiers et les risques d'assurance en restant à la fois simples à mettre en œuvre et bon marché.

Les nouveaux actionnaires de Balance Re, Anthemis et Global Brain, apportent une connaissance approfondie du secteur de l'assurance et une expertise dans les technologies dédiées à l'industrie financière, complétant idéalement l'expérience des investisseurs initiaux de Balance Re, ancrés dans la gestion des investissements et la stratégie d'entreprise.

Lucian Rautu et Michel Gauer, les deux fondateurs de Balance Re, ont commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir Anthemis et Global Brain dans le capital de Balance Re et au Conseil d'Administration. Leurs connaissances approfondies du secteur et leur capacité à adopter une approche "hors des sentiers battus" pour les investissements à risque dans le domaine de l'assurance en font les partenaires parfaits pour révolutionner le marché de la réassurance-vie ».

Matthew Jones, Managing Director d'Anthemis, a déclaré : « L'équipe de Balance Re et sa technologie reflètent les interactions complexes entre les questions actuarielles, financières, comptables et réglementaires. Les solutions de Balance Re sont conçues pour aider les clients à atteindre leurs objectifs stratégiques tout en gardant à l'esprit les intérêts de leurs assurés. Nous sommes ravis de les voir conduire un changement indispensable dans le secteur de la réassurance vie ».

Naoki Kamimaeda, associé chez Global Brain, a déclaré : « Nous sommes convaincus que la technologie développée par l'équipe de Balance Re a des applications de grande portée au-delà de la réassurance vie et de l'Europe. Nous sommes enthousiastes à l'idée de les rejoindre à cette étape importante de leur parcours et nous sommes impatients de les aider à concrétiser leur vision d'améliorer la gestion des engagements d'assurance et de retraite à long terme à l'échelle mondiale. »

À propos de Balance Re

Balance Re s'attaque à l'un des problèmes les plus fascinants de l'assurance vie : la gestion des interactions complexes entre les risques d'assurance et les risques financiers. Ces problèmes se posent dans un environnement aux multiples facettes qui englobe les questions actuarielles, financières, comptables et réglementaires. Pour opérer au carrefour de ces nombreux domaines, Balance Re abat les cloisons culturelles entre l'assurance, l'investissement et la technologie afin de réunir l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins de ses clients en matière de transfert de risques holistiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.balance.re.

À propos d'Anthemis

Anthemis encourage le changement dans les services financiers en investissant dans des entreprises qui s'engagent à améliorer le monde, en les faisant croître et en les soutenant. Notre compréhension approfondie des marchés et des modèles, notre passion pour les technologies émergentes et nos valeurs inspirent tout ce que nous faisons. En créant un terrain fertile pour la convergence d'un groupe diversifié de start-ups, d'investisseurs, d'entrepreneurs, d'institutions, d'universitaires et de visionnaires, nous pensons pouvoir résoudre les défis les plus pressants du monde des services financiers plus rapidement, mieux et au bénéfice de tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.anthemis.com.

À propos de Global Brain

Global Brain est une société de capital-risque en phase de démarrage basée à Tokyo. Elle soutient les jeunes entreprises qui s'attaquent à des problèmes urgents, créent de l'innovation et contribuent à la stimulation de l'économie japonaise et au-delà. Ses professionnels expérimentés et très performants identifient d'excellentes start-ups par le biais de plusieurs sites en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, et fournissent un soutien pratique à la croissance. Le total des actifs gérés par Global Brain s'élève à plus d'un milliard de dollars US, ce qui en fait la plus grande société japonaise indépendante de capital-risque.

