Balão eluidor de fármaco SELUTION SLR da MedAlliance (DEB) recebe aprovação da FDA para a isenção de dispositivo investigacional (IDE), tornando-se o primeiro DEB de limus disponível para pacientes nos EUA

A MedAlliance iniciará a inscrição no estudo clínico randomizado (RTC) SELUTION4BTK (Identificador Clinical Trials.gov: NCT5055297) IDE abaixo do joelho (BTK) imediatamente fora dos EUA (OUS) e no início deste verão nos centros dos EUA. Os principais pesquisadores do estudo são o Dr. Ehrin Armstrong (EUA), Dra. Marianne Brodmann (Áustria) e Dr. Tjun Tang (Singapura).

O SELUTION SLR recebeu a aprovação da marca CE para o tratamento de doença arterial periférica em fevereiro de 2020. O dispositivo demonstrou resultados clínicos iniciais promissores no tratamento de pacientes com risco de isquemia crônica com riscos de membros (CLTI) e doença arterial abaixo do joelho. No estudo PRESTIGE, que foi apresentado como um estudo de última hora no Congresso VIVA 2021 pelo Dr. Tjun Tang, o uso do SELUTION SLR em lesões complexas BTK resultou em resultados sustentados de segurança e eficácia por até 18 meses. Um número adicional de 75 pacientes com doença BTK e tratamento com SELUTION SLR foram estudados no registro PRISTINE e os resultados estão programados para serem apresentados no LINC 2022. Com base nos primeiros dados promissores após o uso do SELUTION SLR no tratamento da doença BTK, a MedAlliance avançou com o projeto do RCT SELUTION4BTK para investigar ainda mais a segurança e eficácia deste dispositivo e se preparar para a aprovação da FDA nos EUA.

A tecnologia SELUTION SLR envolve microrreservatórios únicos feitos de polímeros biodegradáveis misturados com o medicamento anti-restenóico sirolimus. Esses microrreservatórios proporcionam liberação controlada e sustentada de Limus (SLR) do fármaco. A liberação prolongada de sirolimus dos stents demonstrou ser altamente eficaz tanto na vasculatura coronariana quanto na periférica. O CAT™ (Cell Adherent Technology) de propriedade da MedAlliance permite que os micorreservatórios sejam revestidos em balões e aderidos ao lúmem do vaso quando administrados por meio de um balão de angioplastia.O

SELUTION SLR está disponível na Europa e em todos os outros países onde a marca CE é reconhecida.

Contato:

Richard Kenyon

[email protected]

+44 7831 569940

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1827076/MedAlliance_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1196864/MedAlliance_Logo.jpg

FONTE MedAlliance

SOURCE MedAlliance