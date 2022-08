BALESIA TECHNOLOGIES invierte y acelera la transforamación tecnológica de VIVA

SAN DIEGO y SANTA CRUZ, Bolivia, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Balesia Technologies Inc., parte del grupo Balesia, empresa estadounidense con más de 40 años de trayectoria y experiencia de gestión de telecomunicaciones en más de 60 países, se ha comprometido y comenzado su inversión de US$ 100 millones que modernizará a VIVA con el fin de brindar más ofertas, mejor cobertura y conexión para todos sus clientes, incluso en aquellas áreas rurales que actualmente carecen de acceso a Internet y conectividad móvil. Balesia Technologies, Inc. tiene como objetivo transformar a VIVA de la actual empresa tradicional en una compañía de vanguardia de datos y modernas soluciones tecnológicas.

La inversión de Balesia de más de US$ 100 millones en VIVA en el transcurso de 2022-23 incluye las siguientes mejoras:

Ampliación de la cobertura y de la capacidad de la red mediante la suma de más de 500 sitios urbanos y 160 rurales que utilizan equipos de transmisión preparados para soportar 4G y 5G, junto a una red de fibra más robusta.

Mejoras en el software de la red y en el sitio web de VIVA, la aplicación móvil y otras interfaces de cliente, que se combinarán para proporcionar a los clientes una oferta de productos mas amplia, lo que incluye el lanzamiento de nuevos productso de televisión móvil en el hogar y de dispositivos de última generación.

Precios competitivos y nuevas ventajas para los clientes.

George Álvarez, CEO de Balesia Technologies, declaró: "VIVA volverá a ser una marca que represente la innovación dentro de las telecomunicaciones, su carácter disruptivo junto a su esencia transformadora nos permitirán ofrecer la mejor tecnología y un servicio que estará a la altura de los mejores del mundo" a lo que añadió "Somos conscientes de que VIVA ha pasado por una etapa difícil y esta es la razón por la que hemos tenido que empezar ahora mismo nuestro plan de de mejoras. Aunque esto nos ha puesto en riesgo, es fundamental que hagamos avanzar a VIVA hacia el futuro. Gran parte del éxito de una compañia es su gente, nuestro equipo se ha implicado en nuestro plan y ha rendido por encima de las expectativas, a un ritmo increíble. Por eso, queremos continuar contratando los mejores talentos para que nos ayuden a seguir construyendo la nueva VIVA que tendrá en la excelencia y la calidad de servicio al cliente en el centro de toda su operación."

El Gerente General de VIVA, Tomás Pérez-Ducy, se refirió a esta nueva etapa de la compañía indicando: "La tecnología que Balesia le proveerá a VIVA permitirá que ofrezcamos mejores servicios de red inalámbrica a los bolivianos, incluidos aquellos en las áreas rurales que actualmente carecen de acceso a internet y conectividad móvil, además de todos los nuevos negocios de inclusión digital que llegarán de la mano con el nuevo inversionista lo que agregó "Somos una empresa que crea experiencias que simplifican la vida de los bolivianos".

Consciente de su menor cobertura y oferta de productos, Balesia ya está trabajando para mejorar la tecnología móvil de todos sus clientes. Los actuales y nuevos clientes de VIVA se pueden beneficiar al contar con ahora mismo con las mejores ofertas del mercado y en los próximos meses podrán observar todo lo que VIVA esta trabajando, lo cual se verá reflejado en todos los nuevos nuevos productos y servicios que lanzará al mercado con el objetivo de contnuar con el historico compromiso del Grupo Balesia de democratizar el acceso a la comunicaciones digital y la inclusión digital, como lo viene haciendo en cada una de las operaciones que realiza.

FUENTE Balesia Technologies

SOURCE Balesia Technologies