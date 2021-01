Ball planea construir una nueva planta de latas de aluminio cerca de Pilsen, Chequia, creando 200 empleos

Ball quiere equipar la planta de 170 millones de euros con las últimas tecnologías automatizadas para cubrir la creciente demanda de latas de bebida de aluminio

BROOMFIELD, Colo., 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Ball Corporation (NYSE: BLL), un fabricante líder de empaquetado de aluminio reciclable, busca empezar la construcción de una nueva planta de producción en Pilsen Digital Park en la primavera de 2021. El desarrollo, en la zona occidental de la República Checa, expandiría la salida de Ball en la región para cubrir la creciente demanda de los consumidores que quieren empaquetado de bebida sostenible y reciclable. La planta de 170 millones de euros planea dar empleo hasta a 200 personas y lanzar operaciones en octubre de 2022.

"Esta nueva planta es el siguiente paso de nuestro compromiso con la República Checa. En la región de Pilsen, sabemos que podemos encontrar una mano de obra cualificada cerca de nuestros clientes clave, que continuarán beneficiándose de nuestros procesos de producción de vanguardia, nuestro compromiso con el medio ambiente y una empaquetado de bebida de alta calidad y sostenible", dijo Carey Causey, director general de Ball Beverage Packaging EMEA, señalando que la inversión de 170 millones de euros es parte de la estrategia más amplia para una mayor inversión en la amplia región de EMEA.

La nueva planta, con dos líneas de producción, está planificada para ocupar un sitio de más de 100.000 metros cuadrados en el Pilsen Digital Park, permitiendo la expansión cuando se requiera. Su construcción se dividirá en dos fases. La primera crearía en torno a 150 nuevos empleos y la segunda ascendería el total a unos 200 empleos profesionales en puestos de ingeniería y asistencia.

"Planeamos instalar el sofisticado equipamiento automatizado en la planta, aprovechando las últimas tecnologías modernas para minimizar los impactos medioambientales y reforzado por nuestro reciente compromiso con la energía 100% renovable para cubrir nuestras operaciones en Europa", dijo Gerhard Mayer, vicepresidente de Operaciones en Ball Beverage Packaging EMEA.

Las latas de aluminio son el paquete de bebida más reciclado y pueden reciclarse una y otra vez con pérdidas mínimas, apoyando el cambio a una economía realmente circular. El aluminio ofrece a las marcas un paquete ligero y con estilo que mantiene las bebidas frescas, y que maximiza la capacidad de transporte.

