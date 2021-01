Ball prévoit de construire une nouvelle usine de canettes en aluminium près de Pilsen en République tchèque, créant ainsi 200 emplois

Ball a l'intention d'équiper l'installation EURO 170M des dernières technologies automatisées pour répondre à la demande croissante de canettes de boisson en aluminium

BROOMFIELD, Colorado, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Ball Corporation (NYSE: BLL), un des principaux fabricants d'emballages en aluminium recyclables à l'infini, a l'intention de commencer la construction d'une nouvelle installation de production au parc numérique de Pilsen au printemps 2021. Ce développement, à l'ouest de la République tchèque, permettrait d'augmenter la production de Ball dans la région pour répondre à la demande croissante des consommateurs qui souhaitent des emballages de boissons durables et recyclables. Cette installation de 170 millions d'euros prévoit d'employer jusqu'à 200 personnes et de lancer ses activités en octobre 2022.

« Cette nouvelle installation est la prochaine étape de notre engagement envers la République tchèque. Dans la région de Pilsen, nous savons que nous pouvons trouver une main-d'œuvre qualifiée à proximité de nos principaux clients, qui continuera à bénéficier de nos processus de production de pointe, de notre engagement en faveur de l'environnement et d'un emballage de boissons de haute qualité et durable », a déclaré Carey Causey, président de Ball Beverage Packaging EMEA, en notant que l'investissement de 170 millions d'euros s'inscrit dans une stratégie plus large visant à accroître les investissements dans la région EMEA au sens large.

La nouvelle usine, avec deux lignes de production, devrait occuper un site de plus de 100 000 m² dans le parc numérique de Pilsen ce qui permettra de l'agrandir si nécessaire. Sa construction doit être divisée en deux phases. La première créerait environ 150 nouveaux emplois et la seconde porterait le total à quelques 200 emplois professionnels dans des fonctions d'ingénierie et de soutien.

« Nous prévoyons d'installer des équipements automatisés sophistiqués sur le site, en tirant parti des dernières technologies modernes pour minimiser les impacts environnementaux, et renforcés par notre récent engagement à utiliser 100 % d'énergie renouvelable pour couvrir nos opérations en Europe », a déclaré Gerhard Mayer, vice-président des opérations, Ball Beverage Packaging EMEA.

Les canettes en aluminium sont l'emballage de boisson le plus recyclé au monde et peuvent être recyclées à l'infini avec des pertes minimales, ce qui favorise le passage à une économie véritablement circulaire. L'aluminium offre aux marques de boissons un emballage élégant et léger qui permet de conserver les boissons fraîches et de maximiser la capacité de transport.

