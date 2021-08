Bama Tea foi eleito como o chá branco designado oficial e o chá Pu'er designado oficial no Pavilhão China do Centro de Culinária e Cultura da China na Expo 2020 de Dubai

SHENZHEN, China, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Em 12 de agosto, foi realizado em Shenzhen, na China, o Demia Tea Co., Ltd. (conhecido como "Bama" ou "Bama Tea") e o Centro de Culinária e Cultura da China do Pavilhão da China na Cerimônia de Assinatura de Cooperação da Expo 2020 de Dubai. Foi anunciado que os produtos Bama Tea foram selecionados como o chá branco designado oficial e o chá Pu'er designado oficial no Pavilhão do Centro de Culinária e Cultura da China na Expo 2020 de Dubai. O Bama Tea aproveitará esta oportunidade para mostrar o chá chinês de qualidade, promovendo o intercâmbio cultural entre a China e mais de 25 milhões de pessoas de mais de 200 países.