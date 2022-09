Bama Tea muestra cómo la nueva tecnología está renovando la industria china del té en un video de tendencia

SHENZHEN, China, 14 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Recientemente, la popular bloguera australiana Amy visitó el hogar de uno de los tés más famosos de China, Tieguanyin. El video de Amy se grabó in situ en los campos de té y en la planta de fabricación de Bama Tea Co., Ltd. (conocido como "Bama" o "Bama Tea") en el condado de Anxi, provincia de Fujian. En el video, Bama Tea mostró cómo la tecnología moderna está revolucionando la tradición de miles de años de elaboración de té. El video ha atraído hasta ahora a decenas de miles de espectadores que buscan conocer la industria china del té y las modernas metodologías de gestión de jardines inteligentes.

A lo largo del video, la tecnología moderna se utiliza en todas las etapas de cultivo y fabricación de té en los campos y fábricas de Bama para garantizar la calidad y eficiencia consistentes en la fabricación de productos.

El gerente de campo de Bama Tea le mostró a Amy un poco de la automatización involucrada en los campos y la producción, incluyendo las cámaras de alta potencia que pueden monitorear el estado de los campos de té a distancia, así como una estación meteorológica que puede medir precipitaciones, luz solar,calidad del aire, temperatura del suelo y humedad. Amy también observó pequeños paneles solares esparcidos sobre los campos que se cargan de energía durante el día y emiten luz azul por la noche para mantener las plagas bajo control.

Además del alto grado de monitoreo y prevención de plagas en los campos, la automatización es un componente importante en la elaboración del té. Para eliminar impurezas, la fábrica Bama Tea emplea un sistema infrarrojo totalmente automático de clasificación de calidad con equipo electrostático de rodillos para la eliminación de impurezas y un detector de metales que ayuda a eliminar de forma eficiente los rastros de impurezas en el té crudo para lograr un producto de mayor calidad.

En el empaque y transporte del té se utilizan una gran cantidad de robots inteligentes para ahorrar tiempo y mano de obra, a la vez que se reduce el contacto entre las manos humanas y el té.

Al hablar sobre el uso de la tecnología, Amy señaló: "Me parece tan fascinante porque el té como concepto ha existido en China durante más de 1.000 años sin cambios drásticos aquí o allá. Pero, durante las últimas décadas, con nuevas tecnologías y avances científicos, definitivamente las cosas están cambiando de forma positiva".

Los espectadores en la sección de comentarios mostraron también su sorpresa por el nivel de automatización, y uno de ellos comentó: "Es tan interesante y revelador ver cómo son las fábricas de té de alta tecnología de China y cómo se utilizan comúnmente los robots son en la línea de producción", y otro señaló: "Es bueno ver cómo China logró aplicar la tecnología para mejorar la calidad de vida".

Bama Tea es una de las marcas más reconocidas asociadas con el té de Tieguanyin y fue fundada por el legendario Wang Wenli, un heredero de té de Tieguanyin de 13.ª generación. Como marca de cadena líder de té chino, al 31 de diciembre de 2021, Bama contaba ya con más de 2.600 tiendas en China, y el Anxi Tieguanyin, uno de sus productos emblemáticos, lleva ya 13 años consecutivos encabezando la lista de ventas en el país.

Para obtener más información, visite: https://www.bamatea.com/

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1897506/image_1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1897507/image_2.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1897508/image_3.jpg

FUENTE Bama Tea

