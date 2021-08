Bama Tea wird als offizieller Weißer Tee und offizieller Pu'Er-Tee im China Cuisines & Culture Center des China-Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai eingesetzt

SHENZHEN, China, 20. August 2021 /PRNewswire/ -- Am 12. August fand in Shenzhen, China, die Unterzeichnungszeremonie für die Kooperation von Bama Tea Co., Ltd. (bekannt als „Bama" oder „Bama Tea") und dem China Cuisines & Culture Center des China-Pavillons auf der Expo 2020 Dubai statt. Dabei wurde bekannt gegeben, dass die Produkte von Bama Tea als offizieller Weißer Tee und als offizieller Pu'Er-Tee im China Cuisines & Culture Center des China-Pavillons auf der Expo 2020 Dubai eingesetzt werden. Bama Tea wird diese Gelegenheit nutzen, um hochwertigen chinesischen Tee zu präsentieren und den kulturellen Austausch zwischen China und mehr als 25 Millionen Menschen aus über 200 Ländern zu fördern.