Bambu erwirbt den Investment-Management-Technologieanbieter Tradesocio, um das globale Wachstum zu beschleunigen

Durch die Übernahme bringt Tradesocio jahrelange Erfahrung in der Bereitstellung und dem Betrieb von hochvolumigen Handelsplattformen in verschiedenen Assetklassen mit. Die Übernahme versetzt Bambu in eine einzigartige Position, die den Kunden eine größere Handlungsfähigkeit durch breitere Systemfähigkeiten bietet, die über das Angebot der bestehenden Robo-Advisor-Plattformen hinausgehen. Darüber hinaus wird die Präsenz von Tradesocio in EMEA und Indien zusammen mit einem bestehenden Kundenportfolio die Reichweite von Bambu in einem schnell wachsenden und sich entwickelnden globalen digitalen Vermögensmarkt weiter erhöhen.