Banco ABC Brasil e Delphix firmam parceria para transformação digital de dados

O banco adotou as soluções Continuous Data e Continuous Compliance da Delphix com o objetivo de consolidar e otimizar sua infraestrutura de dados e garantir a conformidade com a LGPD e segurança das informações

SAO PAULO, 2 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Delphix, líder global do setor para DevOps e Test Data Management, acaba de anunciar o Banco ABC Brasil (ABCB4), banco múltiplo, voltado para empresas e suas cadeias de valor, como seu mais novo cliente.

Firmada em agosto com o apoio da V8.Tech, integradora especializada no desenvolvimento e migração de aplicações, projetos DevOps, big data, analytics e IA, a parceria tem por objetivo a redução do custo de infraestrutura de dados do banco, alinhada à otimização dos aspectos operacionais adequados à LGPD e diretrizes internas de segurança.

Para isso, duas soluções da Delphix adotadas pelo banco foram o Continuous Data, responsável por automatizar a entrega de dados para qualquer iniciativa de tecnologia, e o Continuous Compliance, que permite ao banco automatizar a segurança dos dados, enquanto entrega rapidamente os dados de teste para acelerar novas versões das aplicações.

Por meio do Continuous Compliance, dados sensíveis são anonimizados, sem perder a integridade referencial da informação. Além disso, as informações mascaradas são mantidas iguais em todas as bases, garantindo aos desenvolvedores qualidade e segurança em seus projetos de desenvolvimento. "Sempre buscamos parceria com os melhores fornecedores do mercado, cada um dentro de sua especialidade, e a Delphix é a empresa que está mais alinhada com nossos valores, atenta às nossas necessidades e que nos ofereceu as soluções mais completas e eficazes para o nosso negócio, no que tange Continuous Security Conscious Developers", comenta Renato Raica, Gerente de Infraestrutura do Banco ABC Brasil.

"Aumentar a produtividade e reduzir os custos no uso de uma plataforma de dados com certeza é o objetivo de toda organização que busca acelerar a entrega de aplicações corporativas, equilibrando a velocidade necessária com a segurança dos dados e compliance. Cientes disso, nosso principal objetivo nesta parceria com o Banco ABC Brasil é justamente oferecer soluções que automatizem e acelerem a entrega de dados, possibilitando que suas iniciativas de negócio sejam desenvolvidas de maneira ágil e segura", diz Bruna Bolorino, vice-presidente para América Latina e Caribe da Delphix.

"Estivemos ao lado do ABC Brasil em toda a jornada de avaliação. Fizemos o assessment não apenas para entender onde a plataforma se encaixaria e pontuar os benefícios tecnológicos, mas para projetar o impacto dessa adoção no negócio do cliente, a partir de uma visão holística de toda a operação, o que nos permitiu atingir objetivos tangíveis em infraestrutura e proteção dos dados", afirma Lucas Teixeira, diretor de data driven, CX e hiperautomação da V8.Tech.

Para o futuro, as empresas preveem expandir a parceria com foco na substituição de ambientes físicos por ambientes virtuais e na expansão da entrega de ambientes anonimizados para novos desenvolvimentos.

Sobre o Banco ABC Brasil

O Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para grandes e médias empresas, e um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. É administrado por uma equipe de executivos que também são acionistas do banco e possuem longa experiência no mercado financeiro.

O Banco está presente no Brasil desde 1989, quando iniciou a construção de uma sólida base de clientes corporativos, oferecendo produtos financeiros de alto valor agregado. O ABC Brasil é reconhecido pela profunda expertise na análise e concessão de crédito e por oferecer aos clientes um amplo portfólio de produtos e serviços.

Para mais informações, acesse www.abcbrasil.com.br.

Sobre a Delphix

A Delphix é a empresa líder do setor para DevOps e Test Data Management (TDM). Atende negócios que precisam acelerar a entrega de soluções, mas sofrem para equilibrar a velocidade necessária com a segurança dos dados e compliance. A Plataforma de Dados para DevOps da Delphix automatiza a segurança dos dados, enquanto entrega rapidamente os dados de teste para acelerar novas versões das aplicações. Para mais informações, acesse: https://www.delphix.com/br

Sobre a V8.Tech

A V8.Tech apoia os clientes a reinventar seus negócios por meio da construção e transformação de seu core business, com otimização de operações, TI, transformação digital e aceleração do crescimento. As soluções da V8.Tech fazem parte do abrangente portfólio construído ao longo dos anos e da combinação estratégica de três grandes empresas: V8 Consulting, Devires e Experior. Sua excelência em implementar projetos multicloud para as maiores empresas do Brasil levou à conquista de diversos prêmios, como ser reconhecida como líder e rising star nos quadrantes do ISG Provider Lens.

Para mais informações, acesse: https://www.v8consulting.com.br

