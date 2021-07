Banco Crefisa abre mais de 500 vagas de emprego

O Banco lançou recentemente a campanha "Crefisa em Crescimento", que consiste na ampliação do seu grupo de colaboradores. Ao todo, a Crefisa e suas empresas parceiras abriram mais de 500 vagas voltadas para a área comercial e que vão ser preenchidas por aqueles que abraçam desafios e desejam potencializar suas trajetórias profissionais atuando à frente de grandes inovações no mercado.

Com o foco diário em derrubar barreiras e conectar soluções eficazes com bilhões de pessoas onde quer que estejam, as oportunidades foram distribuídas em todo o Brasil e são guiadas pelo alto nível de compromisso de desenvolver individualmente aqueles que se identificarem com a missão da Crefisa de revolucionar o mercado financeiro.

Para saber mais sobre as oportunidades em aberto, é só acompanhar o Banco Crefisa no LinkedIn @Crefisa e, para conferir todos os detalhes da campanha "Crefisa em Crescimento", acesse o site https://www.crefisa.com.br/sobre/trabalhe-conosco/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558236/Release_1200_x_664_Crefisa_em_Crescimento.jpg

FONTE Crefisa

Related Links

https://www.crefisa.com.br



SOURCE Crefisa