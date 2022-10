Banco Hyundai Capital Brasil conquista certificação Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo

Em seu terceiro ano de operações, a instituição é reconhecida como uma empresa com bom ambiente para trabalhar na categoria Bancos, Pequenas Empresas e Instituições Financeiras.

SEUL, Coreia do Sul, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Banco Hyundai Capital Brasil (BHCB) tem orgulho de ser Certificada™ pela Great Place to Work® pelo segundo ano consecutivo. O BHCB foi reconhecido como uma empresa com bom ambiente para trabalhar na categoria "Bancos, Pequenas Empresas e Instituições Financeiras".

O Great Place to Work® é uma autoridade global sobre cultura do local de trabalho, experiência do funcionário e comportamentos da liderança que, comprovadamente, proporcionam retenção dos funcionários e encorajamento da inovação.

De acordo com os resultados da pesquisa, 96% dos funcionários do BHCB responderam que a empresa é um ótimo lugar para trabalhar, seis pontos percentuais acima da média do mercado.

A pesquisa com o time do banco, que ganhou este prêmio em seu terceiro ano de operações, foi realizada em julho, com a participação dos funcionários da instituição.

"Para nós, que somos uma instituição jovem, com três anos de atuação, é muito gratificante e motivo de orgulho receber este reconhecimento. Esta conquista é o resultado da dedicação de nosso time, que faz com que nossa cultura cooperativa seja celebrada", comentou Jonas Kim, CEO do Banco Hyundai Capital Brasil.

A gerente de recursos humanos do BHCB, Patrícia Ramos, pontuou que a empresa tem um time bastante engajado e uma cultura colaborativa, o que gera um ótimo ambiente para se trabalhar.

"Estamos muito felizes com este reconhecimento, que reflete, justamente, a percepção sobre os valores do Banco Hyundai Capital Brasil."

Sobre o Banco Hyundai Capital Brasil

O Banco Hyundai Capital Brasil (BHCB) financia os veículos novos da Hyundai Motor Brasil, vendidos por meio da rede de Concessionárias Hyundai. Com o início de suas operações em abril de 2019, o BHCB é uma joint venture entre a Hyundai Capital Services na Coreia e o Banco Santander no Brasil e tem como objetivo ser a primeira escolha dos clientes, promovendo a venda dos veículos Hyundai e fornecendo os melhores serviços financeiros. Para mais informações, acesse o site www.hyundaicapitalbrasil.com

