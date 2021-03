Banco RCI Brasil estende ação de cashback para CDBs de liquidez diária

SAO PAULO, 9 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras Renault e Nissan, decidiu estender por tempo limitado o cashback para os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) de liquidez diária. Com a ação cashback turbinado de Natal, que vale durante este mês de dezembro, o cliente que investir a partir de R$ 5 mil receberá 1% de cashback, o que vale para o produto de liquidez diária tradicional e o escalonado.

Se o investimento for realizado nos produtos de liquidez diária, o bônus será creditado 30 dias depois do investimento, desde que mantido o saldo aplicado. A iniciativa de conceder cashback para aplicações a partir de R$ 5 mil nesses CDBs ainda é inédita para os produtos de liquidez diária do Banco RCI Brasil.

Os atuais clientes também receberão o cashback em seus novos investimentos. "Antes mesmo das campanhas de Black Friday, ainda em outubro, decidimos aumentar a taxa de todos os CDBs. Com essa iniciativa, os nossos CDBs de liquidez diária, que estão entre as melhores taxas do mercado, agora podem ter ainda mais rentabilidade", destaca o diretor administrativo-financeiro do Banco RCI Brasil, Fabien Tournier.

Melhores taxas

A rentabilidade CDB escalonado hoje pode chegar até 128% do CDI. Esse produto permite que a rentabilidade do investimento aumente a cada três meses até o vencimento do prazo da aplicação, que é de dois anos. Como as taxas são escalonadas, começando com 108%, o acumulo de rendimento será de 117% do CDI.

Segundo Tournier , esse CDB é uma ótima opção para quem quer ter liquidez diária no seu investimento, mas acredita que não usará o recurso no curto prazo. "O valor fica disponível para eventuais emergências, mas, se permanecer aplicado até o vencimento, com prazo de dois anos, terá rentabilidade superior às aplicações de liquidez diária tradicionais", detalha o executivo.

Na opinião de Tournier, qualquer tipo de investidor pode aplicar no CDB escalonado do Banco RCI Brasil. Por fazer parte da renda fixa, ele é ideal tanto para perfis conservadores, quanto para perfis mais sofisticados que querem proteger seu patrimônio.

O CDB de liquidez diária tradicional, o primeiro da instituição no Brasil (lançado em março de 2019), também teve a sua taxa ampliada e saltou para 112% do CDI, uma das melhores taxas para CDBs de liquidez diária, segundo levantamento no buscador Yubb. "Esse produto é excelente para quem sabe que pode precisar do valor no curto prazo e ideal para despesa de emergência mais previsível", destaca.

Liquidez no vencimento: Novo produto e elevação das taxas dos CDBs existentes

O Banco lançou recentemente um CDB com vencimento em três anos, cuja taxa é de 135% do CDI. "Essa é mais uma opção para o nosso cliente que busca um investimento de médio prazo. O nosso portfólio conta com quatro modalidades de CDB (liquidez diária, escalonado com liquidez diária, pós-fixado e prefixado) e um total de sete produtos". diz Tournier.

A taxa do produto com prazo de um ano é 120% do CDI. Já o CDB de dois anos, a taxa agora é de 130% do CDI.

Os produtos prefixados têm prazos de dois e três anos e taxas de 5,5% e 6,5% ao ano, respectivamente. Ratificando como umas das mais competitivas também em prefixados. "Em um momento de adversidades como o que atravessamos, esses produtos podem ser uma boa alternativa frente às oscilações do mercado de renda variável".

Em uma simulação, ao investir R$ 50 mil no CDB prefixado durante três anos (6,5% ao ano), o valor atingirá R$ 58.837,86, que significa uma rentabilidade três vezes superior à da poupança, que atingirá um saldo de R$ 52.123,65. Na mesma simulação, o investimento no Tesouro Selic atinge R$ 52.278,39. Portanto, o rendimento do CDB prefixado é muito superior às opções do mercado.

Baixo investimento inicial e segurança

Neste ano, ao completar 20 anos de operações no país, o Banco RCI Brasil também decidiu reduzir o valor mínimo de aplicação para apenas R$ 50, o que torna o produto, que é isento de tarifas, acessível a um número maior de investidores.

Além de ter uma das taxas mais atrativas do mercado, os CDBs do Banco RCI Brasil têm um dos melhores ratings do País. Ao mesmo tempo, os valores são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Para investir é muito fácil. O Banco RCI Brasil conta com o aplicativo CDB Banco RCI, disponível nas lojas App Store e Google Play, especialmente desenvolvido para as pessoas físicas acessarem os produtos financeiros, o que garante uma experiência fácil e segura aos clientes.

Fora do Brasil, os produtos de depósito do RCI Bank and Services, controlador do Banco RCI Brasil, têm sucesso em países como Inglaterra, França, Áustria e Alemanha.

Sobre o Banco RCI Brasil

O RCI Bank and Services é o braço financeiro da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi no mundo e está presente em 36 países.

O Banco RCI Brasil, filial brasileira, tem como principal papel atuar junto às marcas Renault e Nissan e suas redes de concessionárias com a oferta de produtos financeiros competitivos e atrativos que se adaptem aos perfis mais exigentes, com o máximo de agilidade e eficiência. As empresas do grupo iniciaram suas atividades operacionais em 2000 e ocupam a liderança entre os bancos que financiam os veículos Renault e Nissan zero quilômetro no Brasil.

