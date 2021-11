Banggood annonce les points forts du Black Friday « Offres infinies » 2021 après son 15e anniversaire

GUANGZHOU, Chine, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Banggood , une boutique en ligne de premier plan mondiale, a lancé une vente Black Friday sur le thème « Offres infinies » à la suite de son énorme Banggood : 15e anniversaire de vente infinie. L'événement débutera officiellement le 12 novembre et devrait atteindre un pic de ventes entre le 25 et le 28 novembre.

En plus d'offrir jusqu'à 70 % de remise, le Black Friday Sale de Banggood offre également aux consommateurs des remises exclusives sur un certain nombre de marques qui vendent à chaud, y compris Xiaomi, Eachine et BlitzWolf. Des millions d'articles sélectionnés dans un large éventail de catégories, allant de l'électronique grand public, des outils, des appareils électroménagers, des jouets, des sports et des vêtements, seront également en vente.

La promotion se déroule en quatre étapes :

Étape 1 – Prévente et économies exclusives sur toutes les catégories : 12 nov. 16h00 - 23 nov. 16h00 (UTC+8)

Banggood donne le coup d'envoi des soldes avec son événement de prévente de dépôts- Saver Deposit . Les acheteurs peuvent voir les produits qui seront disponibles à partir du 13 novembre, puis commander les articles en prévente en payant un petit dépôt ($1 ou $3) à partir du 15 novembre pour obtenir des remises supplémentaires. Une fois que le solde est payé, les acheteurs peuvent obtenir leurs articles préférés à un prix très réduit.

À partir du 12 novembre, des coupons exclusifs seront offerts aux acheteurs pour des produits de plusieurs catégories, y compris les jouets télécommandés , 3C Smart Tech , Outils, Auto & Moto, Électronique , Vie à la maison, Mode et extérieur , ainsi que des offres à prix cassés, des remises sur plus de 2 pièces et des articles en solde. Si vous voulez faire de bonnes affaires, ne manquez pas ces offres exceptionnelles.

À l'approche du pic de la période de vente, la $999 999 Allowance Rain arrivera sans heurt. Les clients qui paient avec des coupons de l' Allowance Rain (ils peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres offres), peuvent économiser jusqu'à $999.

Étape 2 – Accès anticipé VIP : 23 nov. 16h00 - 25 nov. 16h00 (UTC+8)

Les VIP de Banggood peuvent profiter de l'accès VIP Early Access et acheter des articles aux « prix les plus bas » 48 heures à l'avance et obtenir une Allocation Shopping VIP exclusive, qui peut être utilisée immédiatement. En outre, les VIP de Banggood peuvent acheter des best-sellers jusqu'à 50 % de réduction.

Cliquez ici pour vous inscrire et rejoindre Banggood VIP pour des offres exclusives.

Étape 3 – Vente du Black Friday : 25 nov. 16h00 - 28 nov. 16h00 (UTC+8)

Pendant les 72 heures de la période de pointe, les acheteurs peuvent saisir un nombre limité de marchandises aux rabais les plus attrayants de l'année avec jusqu'à 70 % de réduction sur le prix d'origine. N'oubliez pas de payer le solde de la première étape ! Obtenez vos articles préférés rapidement en cliquant simplement sur eux.

Étape 4 – Vente du Cyber Monday : 28 nov. 16h00 - 4 déc. 16h00 (UTC+8)

Une allocation de $1 000 000 sera établie pour les ventes du Cyber Monday, et un nombre limité de superventes seront lancées dans chaque catégorie.

Célébrer le Black Friday avec des activités sur mesure sur les marchés locaux

Banggood a établi un partenariat à long terme avec le fournisseur de paiement en ligne Klarna. À partir du 25 novembre, les consommateurs peuvent économiser $5 avec Klarna Pay Later lorsque le montant de la commande dépasse $109 dans Banggood Germany. Les acheteurs en Italie économisent $5 avec Klarna Pay in 3 lorsque le montant de la commande dépasse $149.

Au Banggood Middle East, un grand nombre de ventes flash seront lancées tous les vendredis à partir du 12 novembre à 16 heures (UTC+8), combinées avec des offres « 1 Acheté, 1 Gratuit » pour certains produits ainsi que des bons de réduction importants. Tabby, un nouveau partenaire de paiement en ligne, offrira une option de paiement sans intérêt aux acheteurs d'Arabie Saoudite, des EAU, du Koweït et de Bahreïn, leur permettant de régler leurs achats en quatre versements maximum.

Du 24 au 27 novembre, les acheteurs de Banggood au Brésil peuvent rembourser un achat en six versements sans intérêt via leur carte de crédit, pour des achats allant jusqu'à $850.

Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Australie, les offres flash des meilleurs vendeurs seront lancées pour des périodes limitées. Les acheteurs peuvent obtenir une remise de 60 % pour deux articles pendant certaines périodes limitées.

À propos de Banggood

Banggood est une boutique en ligne de premier plan au niveau mondial, qui propose des millions de produits bien sélectionnés. De l'électronique grand public aux outils, en passant par les appareils ménagers, les jouets, les articles de sport et les vêtements, tout peut être livré à domicile en quelques clics. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

