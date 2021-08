Banggood feiert 15-jähriges Jubiläum mit großer Verkaufsaktion

GUANGZHOU, China, 25. August 2021 /PRNewswire/ -- Banggood, ein führender, weltweit tätiger Online-Shop, feiert am 9. September 2021 sein 15-jähriges Jubiläum unter dem Motto „Banggood: Infinite 15 Years" („Banggood: unendliche 15 Jahre"). Dazu wird von 25. August bis 13. September eine große Verkaufsaktion zum 15. Jahrestag stattfinden, um mit allen Banggood-Fans zusammen zu feiern.

Banggood: Unendliche 15 Jahre

Banggood wurde 2006 gegr ü ndet und hat sich Schritt f ü r Schritt zu einem der wichtigsten Akteure in der E-Commerce-Branche entwickelt. Die Plattform bietet Millionen von gut ausgewählten Produkten in zahlreichen Kategorien, von Unterhaltungselektronik, Werkzeugen und Haushaltsgeräten bis hin zu Spielzeug, Sport und Kleidung. 2012 verzeichnete Banggood 10 Millionen registrierte Nutzer. Diese Zahl ist inzwischen auf 66 Millionen angestiegen.

Aaron Chen, CEO von Banggood, erklärte: „ Als einer der beliebtesten Online-Shops weltweit steht bei Banggood die Kundenerfahrung stets an oberster Stelle. Um unseren Service zu optimieren und sicherzustellen, dass unsere Kunden ihre gew ü nschten Produkte p ü nktlich erhalten, hat Banggood von Beginn an alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Logistik- und Lagersystem aufzur ü sten."

Im Jahr 2010 baute Banggood sein erstes lokales Warenlager in den Vereinigten Staaten und verf ü gt derzeit ü ber insgesamt 37 lokale Warenlager in allen Regionen der Welt, sodass alle Kunden innerhalb von einer Woche beliefert werden können. Im Jahr 2019 rief Banggood eine selbst betriebene Luftfrachtstrecke, Banggood Express, in Großbritannien, Deutschland, den USA, Belgien und anderen Ländern ins Leben.

„ Im Nachhinein betrachtet hat Banggood stets qualitativ hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen und professionellem Kundenservice angeboten. Ohne die Unterst ü tzung unserer Kunden hätten wir uns nicht zu einem so lebendigen Online-Shop entwickeln können. Wir stoßen auf die Zukunft an und sind uns sicher, dass unsere nächsten 15 Jahre dank unseren geliebten Kunden grenzenlos sein werden, und wir sind entschlossen, nach wie vor der Shop Ihrer Wahl zu sein", f ü gte Chen hinzu.

Feiern mit großer Verkaufsaktion zum 15. Jahrestag

Um das bevorstehende 15. Jubiläum zu feiern und den treuen Nutzern zu danken, veranstaltet Banggood eine große Verkaufsaktion, die am 25. August 2021 um 16:00 Uhr (UTC+8) beginnt und am 13. September 2021 um 16:00 Uhr (UTC+8) endet. Die Kunden erhalten Spar-Gutscheine mit Rabatten von bis zu 50 % und Preisnachlässe von 9,90 USD, ein Blitzangebot. Banggoods beliebte Aktion Hot Sellers Must Buy, das es Benutzern ermöglicht, ihre Lieblingsartikel gegen eine Anzahlung von 1 USD oder 3 USD zu buchen, wird ebenfalls zur gleichen Zeit verf ü gbar sein. „ Wir hoffen, dass durch diese Angebote mehr Kunden gut ausgewählte Produkte genießen können und eine ganz neue Generation von Nutzern unsere Plattform kennenlernt", erklärte Winna Qiu, Leiterin der Kampagne.

Informationen zu Banggood

Banggood ist ein weltweit f ü hrender Online-Shop, der Millionen von sorgfältig ausgewählten Produkten bietet. Von Unterhaltungselektronik, Werkzeugen, Haushaltsgeräten, Spielzeug, Sportartikeln bis hin zu Kleidung kann alles mit nur wenigen Klicks bis an die Haust ü r geliefert werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

