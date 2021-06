Banggood lance la plus longue promotion estivale mondiale de son histoire

GUANGZHOU, Chine, 23 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le 21 juin, Banggood a lancé officiellement son Summer Prime Sale mondial,pour thème de « Shop Your Passion »: une baisse des prix de 4 jours prévue du 7 au 10 juillet. Il s'agira de la plus longue promotion de ce type dans l'histoire de l'entreprise. Les membres VIP de Banggood pourront profiter de la remise mondiale exclusive à partir du 5 juillet.

Outre les articles pour l'été et les vacances qui figurent en tête de la liste des achats de chacun, Banggood proposera également des marques et des produits populaires pendant cette promotion, notamment des téléphones portables Xiaomi, des drones DJI et des imprimantes 3D Creality. À partir du 28 juin, 999 999 dollars seront mis à la disposition des acheteurs.

Longues promotions d'été, avec des goûts fantastiques

Le 21 juin, Banggood a commencé la promotion d'été de cette année avec une vente de dépôt d'épargne, une liste de recommandations officielles de Banggood et la vente d'été anticipée.

Avec la vente de dépôt d'épargne, les acheteurs de Banggood peuvent réserver des articles disponibles par avance en versant un acompte de 1 ou 3 dollars à partir de 16 heures (UTC+8) le 21 juin. Les acheteurs qui ont versé un acompte auront droit à des remises supplémentaires, qui seront créditées lors du paiement intégral de l'article.

Les données relatives aux ventes de Banggood de l'année dernière montrent que les ventes dans les catégories soins personnels et santé, technologie, maison intelligente et extérieur ont largement dépassé les attentes, entre autres, les soins personnels et la santé affichant une croissance particulièrement importante. Par conséquent, les listes de recommandations officielles de Banggood continueront à recommander des produits bien évalués dans ces catégories populaires. Le classement des produits les plus populaires rassemblera les produits nouveaux, les plus vendus et les produits ayant fait l'objet d'une évaluation favorable, sur la base de données et d'avis d'utilisateurs, dans le but de fournir aux acheteurs des recommandations ciblées.

La vente d'été anticipée offre un accès extrêmement précoce pour acheter les meilleures ventes à un prix avantageux du 21 au 24 juin. Des marques de premier plan, telles que Xiaomi, Blitzwolf et Eachine, offriront des avantages exclusifs à l'occasion de la promotion.

Des offres régionales spéciales avec des promotions simultanées au niveau mondial

Après plus de dix ans d'expansion sur le marché mondial, Banggood a non seulement établi un solide système de soutien logistique et de service local, mais a également acquis une connaissance approfondie des attentes des acheteurs locaux partout dans le monde. Afin d'optimiser l'expérience d'achat des consommateurs du monde, Banggood lancera, en plus des recommandations basées sur les profils des acheteurs, des offres spéciales avec des caractéristiques locales. Par exemple, pour faciliter les achats sur la plate-forme, des plans de paiement sans intérêt seront proposés au Brésil et en Allemagne, en outre, la livraison gratuite pour une durée limitée sera disponible en Italie et en Hongrie, et que le service After-pay sera déployé pour la première fois aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

Le programme d'affiliation Banggood organisera le concours 2021 Summer Prime Sale Affiliate Honor Partners où les 10 premiers auront une chance de remporter des trophées, des prix et des articles. Inscrivez-vous pour en savoir plus et pour gagner d'importants articles ici.

À propos de Banggood

Banggood est une boutique en ligne de premier plan au niveau mondial, qui propose des millions de produits bien sélectionnés. De l'électronique public aux outils, en passant par la maison, les jouets, le sport et les vêtements, tout peut être livré à domicile en quelques clics.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

SOURCE Banggood