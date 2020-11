Banggood lance la promotion du Black Friday, en lançant une solution de paiement échelloné au Royaume-Uni et en Allemagne

GUANGZHOU, Chine, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Banggood, l'un des principaux détaillants de e-commerce transfrontalier, a annoncé aujourd'hui le début de sa promotion du Black Friday qui se poursuivra jusqu'à la fin novembre. Afin de garantir une expérience d'achat rapide et transparente, Banggood a également conclu un nouveau partenariat avec le fournisseur de solutions de paiement en ligne Klarna pour lancer le paiement échelloné aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Avec des millions de coupons et des produits offrant jusqu'à 80 % de réduction, Banggood présente plusieurs nouvelles fonctionnalités passionnantes, telles que les recommandations officielles de Banggood et l'activité de pré-vente Price Storm, pour rendre le shopping encore plus amusant.

Banggood organisera trois grandes phases de promotion:

Phase 1 : 12/11 16 h - 24/11 15 h 59 (UTC+8)

Pendant cette période, les recommandations officielles de Banggood enverront des suggestions de produits aux utilisateurs, mettant en évidence le large éventail de choix et les aidant à planifier leurs achats à l'avance.



Price Storm sera lancée à 16 heures le 18 novembre, permettant aux acheteurs de commander des articles en pré-vente au prix le plus bas de l'année en versant un acompte de 1 ou 3 dollars .





Les avantages des membres sont activés ! Les membres du club VIP de Banggood ont la possibilité d'acheter à l'avance le 24 novembre, tandis que les offres limitées aux membres et les bons de livraison sont à gagner et peuvent être appliqués au départ, créant ainsi une valeur imbattable. Vous trouverez plus d'informations sur les avantages des membres au club VIP de Banggood.





Dans cette dernière phase, les utilisateurs peuvent saisir les produits à leur meilleur prix pendant une période limitée de 72 heures seulement, avec des millions d'articles jusqu'à 80 % de réduction ! Des millions de coupons seront également distribués, et les utilisateurs pourront gagner jusqu'à 999 dollars en bons de réduction, qu'ils pourront appliquer lors du paiement.

Pour répondre à la forte demande des consommateurs sur les marchés européens et américains pendant les vacances d'achats du Black Friday, Banggood n'a cessé d'étendre le réseau logistique de Banggood Express, qui a été lancé au milieu de l'année 2020. Banggood a considérablement optimisé ses opérations et réduit les délais de livraison, atteignant des livraisons dans les pays européens en six jours seulement et des livraisons aux États-Unis en huit jours.

À propos de Banggood

Fondé en 2006, Banggood est un des principaux détaillants en ligne de vente directe aux consommateurs au monde. Il propose à 66 millions d'utilisateurs enregistrés plus d'un million de types de produits, allant de l'électronique grand public aux vêtements. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.banggood.com/aboutBanggood.html.

Contact pour les médias

Zoeh Zheng

Téléphone : +86-134-5028-6595

E-mail : [email protected]

SOURCE Banggood