Bank Alfalah & ACE Money Transfer - Beloften nakomen en tegelijkertijd het voortouw naar de toekomst nemen

MANCHESTER, Engeland, 21 mei 2021 /PRNewswire/ -- Twee gigantische bedrijven, Bank Alfalah en ACE Money Transfer hebben de handen ineengeslagen om overzeese Pakistanen te helpen hun dierbaren op eenvoudige en snelle wijze geloof, hoop en liefde te brengen.

Overzeese Pakistanen die in het VK, Europa en Australië wonen, kunnen nu met één druk op de knop geld naar hun dierbaren in Pakistan overmaken. Zowel afzenders als ontvangers kunnen tevens geweldige prijzen winnen.

Voor nieuwsgierigen zijn hier de details van de te winnen prijzen:

1.Bumperprijs - 20 tola goud (x3 winnaars)

2.Secundaire prijs - 5 tola goudstaven/koekjes (x6 winnaars)

3.Tweede prijs - de trendy iPhone 12 PRO - 128 GB (x12 winnaars)

De actie loopt t/m 30 juni 2021

Alle transacties die worden uitgevoerd van 24 maart t/m 30 juni 2021 komen automatisch in aanmerking voor deelname aan de wekelijkse trekkingen. De wekelijkse trekkingen worden gehouden op het ACE-hoofdkantoor in het VK en alle winnaars worden geïnformeerd.

Bovendien ontvangen drie grote winnaars 20 tola goud, terwijl zes gelukkige winnaars 5 tola goud ontvangen. Nog eens 12 gelukkige winnaars kwalificeren zich voor de trendy, ultramoderne iPhone 12 PRO-128 GB.

Bovendien werken de twee conglomeraten aan het versterken van de economie van Pakistan door overzeese Pakistanen te helpen de broodnodige buitenlandse valuta het land in te pompen. Gezinnen en andere dierbaren kunnen als gevolg hiervan probleemloos geld verwachten volgens hun voorkeur, in contanten of bijgeschreven op een bankrekening of elektronische portemonnee.

Het overboeken van geld dient als een levensader voor elk land, en Pakistan wordt momenteel geconfronteerd met een toestroom als gevolg van het beleid en de steun van de regering. ACE en Bank Alfalah hebben een Pakistan met een sterke economie voor ogen, en met de diensten die beide te bieden hebben, is dat goed mogelijk.

Pakistanen die in het buitenland wonen, hebben vaak geklaagd over het ontbreken van adequate mogelijkheden om rechtstreeks geld naar het thuisfront over te maken. De samenwerking tussen ACE & Bank Alfalah helpt daarom miljoenen Pakistanen die ernaar uitkijken hun dierbaren hiermee in staat te stellen aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

ACE Money Transfer is een wereldwijde dienstverlener op het gebied van geldoverboekingen die wereldwijd actief is en het hoofdkantoor in het VK heeft. Bank Alfalah is een vertrouwde, vooraanstaande bank met meer dan 700 vestigingen in meer dan 200 steden in Pakistan, met een internationale aanwezigheid in het Midden-Oosten en de Golfstaten.

