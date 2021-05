Bank Alfalah & ACE Money Transfer : Tenir ses promesses tout en montrant la voie à suivre

MANCHESTER, Angleterre, 21 mai 2021 /PRNewswire/ -- Deux entreprises géantes, Bank Alfalah et ACE Money Transfer , se sont associées pour permettre aux pakistanais de l'étranger d'apporter instantanément bonheur, espoir et joie à leurs proches au Pakistan.

Les pakistanais de l'étranger vivant au Royaume-Uni, en Europe et en Australie peuvent désormais envoyer instantanément des fonds à leur famille en appuyant sur un bouton. Les utilisateurs peuvent également gagner des prix incroyables, tant pour le destinataire que pour l'expéditeur.

Pour les curieux, voici les détails des prix :

1.Prix exceptionnel : 20 tola d'or (x3 gagnants)

2.Prix secondaire : 5 tola de lingots d'or / biscuits (x 6 gagnants)

3.Prix des finalistes : le très tendance iPhone 12 PRO-128 Go (x12 gagnants)

La promotion est valable jusqu'au 30 juin 2021

Toutes les transactions effectuées du 24 mars au 30 juin 2021 donneront automatiquement droit à des participations aux tirages hebdomadaires. Les tirages hebdomadaires auront lieu au siège d'ACE au Royaume-Uni, et tous les gagnants en seront informés.

De plus, trois grands gagnants recevront 20 tola d'or, tandis que six heureux gagnants recevront 5 tola d'or. Douze autres heureux gagnants se qualifieront pour l'iPhone 12 PRO-128 Go à la pointe de la technologie.

De plus, les deux conglomérats s'emploient à renforcer l'économie du Pakistan en aidant les Pakistanais de l'étranger à injecter dans le pays les devises étrangères dont il a tant besoin. Ainsi, les familles et les proches peuvent s'attendre à recevoir des fonds sans problème, selon leur préférence, en espèces, sur un compte ou dans un portefeuille.

Les transferts de fonds constituent une bouée de sauvetage pour toute nation, et le Pakistan connaît actuellement un afflux de fonds grâce aux politiques et au soutien du gouvernement. ACE et Bank Alfalah ont imaginé un Pakistan doté d'une économie forte, et avec les services que les deux institutions ont à offrir, cela pourrait bien être le cas.

Les pakistanais vivant à l'étranger se sont souvent plaints de ne pas disposer de services de transfert de fonds adéquats qui leur permettraient d'envoyer des fonds chez eux instantanément. Par conséquent, le partenariat entre ACE et Bank Alfalah aidera des millions de pakistanais qui espèrent permettre à leurs proches de faire face à leurs obligations financières.

ACE Money Transfer est un prestataire mondial de services de transfert de fonds dont le siège est au Royaume-Uni et qui exerce ses activités dans le monde entier. Bank Alfalah est une banque de confiance et de premier plan qui compte plus de 700 succursales dans plus de 200 villes du Pakistan, avec une présence internationale au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe.

[email protected]

+44 161 3936 999

SOURCE ACE Money Transfer