Bank Alfalah en ACE Money Transfer houden een gouddistributieceremonie en kondigen hun nieuwe promotiecampagne aan

MANCHESTER, Engeland, 30 juli 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een toonaangevende aanbieder van grensoverschrijdende betalingen, en Bank Alfalah hielden op 16 juli 2021 een gouddistributieceremonie in Lahore, Pakistan in het Pearl Continental Hotel Lahore. Drie 20 Tola goudstaven werden verdeeld onder mevrouw Mubeshera Shadab, mevrouw Sultana Yasmin, de heer Abdul Mutalib, en vier 5 Tola gouden koekjes werden verdeeld onder de heer Muhammed Ahmed, de heer Muhammad Imran Munsab, de heer Muhammad Shabeer Sapra en de heer Muhammad Raza Ullah.

De bekende Pakistaanse actrice en ontvanger van Tamgha-e-Imtiaz, Mehwish Hayat, sierde het evenement en kondigde de aanstaande mega-promotiecampagne voor 2021 aan.

ACE Money Transfer en Bank Alfalah stimuleren de klanten die geld overmaken naar Pakistan om geldprijzen te winnen, waaronder 270 prijzen van 50.000 roepies per stuk en een geweldige prijs van roepies 1 crore. De campagne loopt van 1 oktober t/m 31 december 2021.

Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer, zei tijdens deze gelegenheid het volgende: "Deze campagne en de komende campagne zijn een bewijs van ons vertrouwen en onze sterke samenwerking met Bank Alfalah Limited, een van de grootste en technologisch meest geavanceerde banken van Pakistan. We streven ernaar om handige, snelle en veilige oplossingen voor het overmaken van geld te bieden voor de behoeften van onze klanten die ons hun geld toevertrouwen. We streven ernaar om onze rol te spelen in de ontwikkeling van Pakistan door legale kanalen voor geldovermakingen te promoten."

Saad Ur Rahman Khan, Group Head for Corporate, Investment Banking & International Business Division bij Bank Alfalah, voegde daaraan toe: "Wij, bij Bank Alfalah, werken altijd hard om verder te gaan dan de behoeften van onze buitenlandse partners en klanten. We verbeteren voortdurend onze serviceniveaus en aanbiedingen voor onze alliantiepartners om te voldoen aan de verwachtingen van de Pakistaanse diaspora en hun families in Pakistan en om hun ervaring met ons eenvoudig en handig te maken."

ACE Money Transfer is een in Manchester gevestigde financiële instelling gespecialiseerd in grensoverschrijdende betalingen. Het biedt online grensoverschrijdende betalingsdiensten vanuit het VK, de EU en Australië met een uitgebreid netwerk van meer dan 300.000 locaties verspreid over meer dan 100 landen wereldwijd.

Bank Alfalah is een van de grootste banken in Pakistan, met 730 vestigingen in meer dan 200 steden in het land en een internationale aanwezigheid in Azië en het Midden-Oosten. De Bank biedt financiële oplossingen aan consumenten, bedrijven, instellingen en overheden door middel van een breed spectrum aan producten en diensten.

