Bank Alfalah et TerraPay vont lancer un service de transfert de fonds à domicile au Pakistan

Grâce à ce partenariat, les Pakistanais à l'étranger seront en mesure d'utiliser le réseau de partenaires de TerraPay pour déposer de l'argent instantanément sur n'importe quel compte bancaire situé au Pakistan. Grâce à ce service, Bank Alfalah renforce son engagement à faciliter les partenariats étrangers, y compris les Fintechs de renom, les opérateurs de transferts d'argent et les entreprises de services financiers engagées dans des transferts de fonds transfrontaliers. Cela est conforme à la stratégie de la banque visant à permettre des moyens plus intelligents et plus rapides d'envoyer des fonds à destination du Pakistan.

TerraPay s'est établie comme un partenaire mondial de banques, d'opérateurs de transferts d'argent, d'opérateurs de portefeuilles mobiles et d'institutions financières de premier plan afin de faciliter les transactions numériques sans frontières. En tant que société B2B, TerraPay collabore avec d'autres entreprises et les aide à tirer parti de sa plateforme technologique flexible, sécurisée et évolutive pour améliorer la proposition de ses clients en matière de transferts de fonds, de paiements et de dépenses transfrontalières. TerraPay est réglementée dans plus de 45 pays à travers le monde.

S'exprimant au sujet du lancement de ce partenariat, Bilal Asghar, directeur du groupe pour les entreprises, les services bancaires d'investissement et les activités internationales de Bank Alfalah, a déclaré : « C'est pour nous un immense plaisir de collaborer avec TerraPay, une autre institution co-parrainée par l'IFC, afin d'améliorer notre couverture mondiale et de rendre les transferts de fonds internationaux plus pratiques pour les détenteurs de comptes bancaires et les clients non bancaires au Pakistan. »

« Nous sommes engagés dans une vision d'amélioration de l'inclusion financière par le biais de la connexion de divers systèmes de paiement. Le Pakistan est l'un des plus importants couloirs de transferts de fonds au monde et nous sommes très heureux de collaborer avec Bank Alfalah et d'aider la diaspora pakistanaise d'outre-mer à envoyer de l'argent via notre infrastructure de paiement fiable, sécurisée et en temps réel », a déclaré Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay.

TerraPay est une société agréée de solutions et d'infrastructures de paiements numériques qui aide à connecter de manière transparente divers systèmes de paiement pour déplacer des fonds en temps réel. Les investisseurs de TerraPay comprennent Prime Ventures, Partech Partners, la Société financière internationale et son équipe fondatrice.

Bank Alfalah est l'une des plus grandes banques privées du Pakistan avec un réseau de plus de 700 succursales dans plus de 200 villes à travers le pays, avec une présence internationale au Bangladesh, en Afghanistan, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. La Banque est détenue et exploitée par Abu Dhabi Group

