Bank Alfalah und Terrapay starten Überweisungsservice in das heimische Pakistan

Durch diese Partnerschaft werden Pakistanis in der Lage sein, von Übersee aus das Partnernetzwerk von TerraPay zu nutzen, um sofort Geld auf jedes beliebige Bankkonto in Pakistan einzuzahlen. Mit diesem Service verstärkt die Bank Alfalah ihr Engagement, ausländische Partner zu unterstützen, darunter renommierte Fintechs, Geldüberweisungsunternehmen und Gelddienstleistungsunternehmen, die im Bereich der grenzüberschreitenden Überweisungen tätig sind. Dies steht im Einklang mit der Strategie der Bank, intelligentere und schnellere Wege zu ermöglichen, um Geld nach Pakistan zu überweisen.

TerraPay hat sich als globaler Partner für führende Banken, Geldüberweisungsanbieter, Betreiber von Wallets für Mobilgeräte und Finanzinstitute etabliert, um digitale Transaktionen ohne Grenzen zu erleichtern. Als B2B-Unternehmen arbeitet TerraPay mit anderen Unternehmen zusammen und hilft ihnen, seine agile, sichere und skalierbare Technologieplattform zu nutzen, um ihr Kundenangebot von Überweisungen, Zahlungen und grenzüberschreitenden Ausgaben zu verbessern. TerraPay ist in mehr als 45 Ländern auf der ganzen Welt reguliert.

In seiner Rede zum Start der Partnerschaft sagte Bilal Asghar, Head for Corporate, Investmentbanking & International Business Group der Bank Alfalah: „Es ist uns eine große Freude, mit TerraPay, einer anderen, von der IFC gesponserten Institution, zusammenzuarbeiten, um unsere globale Abdeckung zu verbessern und internationale Überweisungen für [alle] Bankkontoinhaber und Kunden ohne Bankkonten in Pakistan angenehmer zu gestalten."

„Wir setzen uns für unsere Vision ein, die finanzielle Inklusion durch die Verbindung verschiedener Zahlungssysteme zu verbessern. Pakistan ist einer der wichtigsten Überweisungskorridore der Welt, und wir freuen uns sehr, mit der Bank Alfalah zusammenzuarbeiten und Pakistanis im Ausland zu helfen, durch unsere sichere und zuverlässige Zahlungsinfrastruktur in Echtzeit Geld nach Hause zu senden", sagte Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay.

Über TerraPay

TerraPay ist ein lizenziertes Unternehmen für digitale Zahlungsinfrastruktur und -lösungen, das dabei hilft, verschiedene Zahlungssysteme nahtlos zu verbinden, um Gelder in Echtzeit zu bewegen. Zu den Investoren von TerraPay gehören Prime Ventures, Partech Partners, die International Financial Corporation und sein Gründungsteam.

Weitere Informationen finden Sie unter terrapay.com

Über Bank Alfalah

Die Bank Alfalah gehört zu den größten Privatbanken in Pakistan und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 700 Zweigstellen in mehr als 200 Städten in ganz Pakistan, mit internationaler Präsenz in Bangladesch, Afghanistan, Bahrain und den VAE. Die Bank befindet sich im Besitz der Abu Dhabi Group und wird von ihr betrieben.

Weitere Informationen finden Sie unter bankalfalah.com

