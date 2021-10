Bank of America annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2021

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 15 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Bank of America a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2021. Le communiqué de presse, le dépôt supplémentaire et la présentation aux investisseurs peuvent être consultés sur le site Web des relations avec les investisseurs de Bank of America à l'adresse https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Informations relatives à la conférence téléphonique avec les investisseurs :

Le président-directeur général, Brian Moynihan, et le directeur financier, Paul Donofrio, présenteront les résultats financiers lors d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9 h 00 (heure de l'Est). Pour une connexion à titre d'auditeur seulement à la conférence téléphonique, composez le 1.877.200.4456 (États-Unis) ou le 1.785.424.1732 (international), et l'ID de la conférence est 79795.

Veuillez composer le numéro 10 minutes avant le début de la conférence. Les investisseurs peuvent également écouter une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique et consulter les diapositives de la présentation en visitant la section Événements et présentations du site Web des relations avec les investisseurs de la société.

Informations sur la rediffusion de la conférence téléphonique avec les investisseurs :

Les investisseurs peuvent accéder aux rediffusions de la conférence téléphonique en se rendant sur le site Web des relations avec les investisseurs ou en appelant le 1.800.934.4850 (États-Unis) ou le 1.402.220.1178 (international) de midi le 14 octobre à 23 h 59 (heure de l'Est) le 24 octobre.

Bank of America

Bank of America est l'une des plus grandes institutions financières au monde, offrant aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés une gamme complète de produits et de services bancaires, d'investissement et de gestion d'actifs et autres produits et services financiers et de gestion des risques. La société offre une commodité inégalée aux États-Unis, offrant ses services à environ 66 millions de consommateurs et de petites entreprises par le biais d'environ 4 200 centres financiers de détail, d'environ 17 000 guichets automatiques et d'une banque numérique primée qui compte environ 41 millions d'utilisateurs actifs, dont environ 32 millions d'utilisateurs mobiles. Bank of America est un leader mondial de la gestion de patrimoine, de la banque d'entreprise et d'investissement et de la négociation, couvrant un large éventail de classes d'actifs et proposant ses services aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions et aux particuliers du monde entier. Bank of America apporte un soutien de premier plan à environ 3 millions de ménages de petites entreprises grâce à une gamme de produits et de services en ligne innovants et faciles à utiliser. La société sert ses clients à travers ses opérations aux États-Unis, dans ses territoires et dans environ 35 pays. Les actions de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) sont cotées à la bourse de New York.

Pour plus d'informations sur Bank of America, y compris les annonces de dividendes et d'autres informations importantes, visitez la salle de presse de Bank of America et inscrivez-vous aux alertes par courrier électronique.

www.bankofamerica.com

Les investisseurs peuvent contacter :

Lee McEntire, Bank of America

Téléphone : 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Produits à revenu fixe)

Téléphone : 1.212.449.3112

[email protected]

Les reporters peuvent contacter :

Jerry Dubrowski, Bank of America

Téléphone : 1.646.855.1195 (bureau) ou 1.508.843.5626 (mobile)

jerome.f.dub[email protected]

Christopher P. Feeney, Bank of America

Téléphone : 1.980.386.6794

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1612970/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg

Related Links

www.bankofamerica.com



SOURCE Bank of America Corporation