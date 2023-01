Bank of America divulga resultados financeiros do quarto trimestre de 2022

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 13 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Bank of America divulgou hoje seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2022. O comunicado à imprensa, o arquivo complementar e a apresentação aos investidores podem ser consultados no site de relações com os investidores do Bank of America em https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Informações sobre a chamada de conferência com investidores

O CEO Brian Moynihan e o diretor financeiro Alastair Borthwick discutirão os resultados financeiros em uma teleconferência hoje, às 9:30 da manhã (horário da costa leste dos EUA). Para acessar a conexão por áudio, ligue para 1.877.200.4456 (EUA) ou 1.785.424.1732 (internacional), com o código de ID 79795 da conferência. Ligue 10 minutos antes do início da reunião.

Os investidores também podem ouvir a conferência ao vivo e visualizar os slides da apresentação visitando a seção "Eventos e Apresentações" do site de relações com os investidores da empresa.

Reprise da teleconferência para investidores:

Os investidores podem acessar as reprises da teleconferência acessando o site de relações com investidores ou ligando para 1.800.934.4850 (EUA) ou 1.402.220.1178 (internacional), do meio-dia de 13 de janeiro até as 23:59 do dia 23 de janeiro (horário da costa leste dos EUA).

Bank of America

O Bank of America é uma das principais instituições financeiras do mundo e presta serviços a consumidores individuais, pequenas e médias empresas e grandes corporações, com uma ampla gama de produtos e serviços bancários, de investimentos, de gestão de ativos, além de outros produtos e serviços financeiros e de gestão de riscos. A empresa oferece conveniência inigualável nos Estados Unidos, atendendo aproximadamente 67 milhões de clientes e pequenas empresas com cerca de 3.900 centros financeiros de varejo, 16.000 caixas eletrônicos e banco digital premiado com aproximadamente 56 milhões de usuários digitais verificados. O Bank of America é líder global em gestão patrimonial, bancos corporativos e de investimentos e trading em uma ampla gama de classes de ativos, prestando serviços a corporações, governos, instituições e pessoas físicas de todo o mundo. O Bank of America oferece suporte líder do setor para aproximadamente 3 milhões de pequenas empresas por meio de um conjunto de produtos e serviços on-line inovadores e fáceis de usar. A empresa atende clientes por meio de operações nos Estados Unidos, seus territórios e aproximadamente 35 países. Bank of America Corporation stock (NYSE: BAC) está listado no New York Stock Exchange.

