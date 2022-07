Bank of America informa de sus resultados financieros del segundo trimestre de 2022

CHARLOTTE, N.C., 18 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Bank of America informó hoy de sus resultados financieros del segundo trimestre de 2022. Se puede acceder al comunicado de prensa, la presentación complementaria y la presentación para inversionistas en el sitio web de Relaciones con Inversionistas de Bank of America enhttps://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Investor Conference Call information:

El consejero delegado, Brian Moynihan, y el director financiero, Alastair Borthwick, hablarán sobre los resultados financieros en una conferencia telefónica hoy a las 8:30 a. m., hora del este. Para una conexión de solo escucha a la conferencia telefónica, marque 1.877.200.4456 (Estados Unidos) o 1.785.424.1732 (internacional), y el ID de la conferencia es 79795. Marque 10 minutos antes del inicio de la llamada.

Los inversores también pueden escuchar el audio en vivo de la conferencia telefónica y ver las diapositivas de la presentación visitando la sección eventos y presentaciones del sitio web de relaciones con los inversores de la empresa.

Repetición de la información para la conferencia telefónica de inversores:

Los inversores pueden acceder a las repeticiones de la conferencia telefónica visitando el sitio web de relaciones con los inversores o llamando al 1.800.934.4850 (Estados Unidos) o al 1.402.220.1178 (internacional) desde el mediodía del 18 de julio hasta las 11:59 p. m. ET el 28 de julio.

Bank of America

Bank of America es una de las principales instituciones financieras del mundo, que atiende a consumidores individuales, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones con una gama completa de productos y servicios bancarios, de inversión, de gestión de activos y otros productos y servicios financieros y de gestión de riesgos. La compañía ofrece una comodidad inigualable en los Estados Unidos, prestando servicios a aproximadamente 67 millones de consumidores y clientes de pequeñas empresas con aproximadamente 4.000 centros financieros minoristas, aproximadamente 16.000 cajeros automáticos y banca digital galardonada con aproximadamente 55 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es un líder mundial en administración de patrimonio, banca corporativa y de inversión y comercio en una amplia gama de clases de activos, que presta servicios a corporaciones, gobiernos, instituciones e individuos en todo el mundo. Bank of America ofrece soporte líder en la industria a aproximadamente 3 millones de hogares de pequeñas empresas a través de un conjunto de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La empresa atiende a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y aproximadamente 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Si desea disponer de más noticias de Bank of America, incluidos anuncios de dividendos y otra información importante, visite la sala de prensa de Bank of America. Haga click aquí para registrarse con el fin de recibir alertas de noticias por correo electrónico.

www.bankofamerica.com

Los inversores pueden contactar:

Lee McEntire, Bank of America

Teléfono: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (ingresos fijos)

Teléfono: 1.212.449.3112

[email protected]

Los periodistas pueden contactar:

Bill Halldin, Bank of America

Teléfono: 1.916.718.1251

[email protected]

Christopher P. Feeney, Bank of America

Teléfono: 1.980.386.6794

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1612970/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Bank of America Corporation