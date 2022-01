Bank of America rapporteert financiële resultaten vierde kwartaal 2021

CHARLOTTE, N.C., 20 januari 2022 /PRNewswire/ -- Bank of America heeft vandaag haar financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2021 bekendgemaakt. Het persbericht, de aanvullende indiening en de beleggerspresentatie zijn te vinden op de Investor Relations-website van Bank of America op: https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Informatie over de telefonische vergadering voor investeerders:

CEO Brian Moynihan en CFO Alastair Borthwick zullen de financiële resultaten bespreken tijdens een telefonische vergadering om 11.00 uur ET vandaag. Voor een alleen-luisterverbinding met de telefonische vergadering kiest u 1.877.200.4456 (VS) of 1.785.424.1732 (internationaal). De conferentie-ID is 79795.

Gelieve 10 minuten voor aanvang van het gesprek in te bellen. Beleggers kunnen ook luisteren naar een live audiowebcast van de telefonische vergadering en de presentatiedia's bekijken door naar het gedeelte Evenementen en presentaties van de Investor Relations-website van het bedrijf te gaan.

Informatie voor het later beluisteren van de telefonische vergadering voor investeerders:

Beleggers hebben toegang tot herhalingen van de telefonische vergadering door de Investor Relations-website te bezoeken of door te bellen naar 1.800.934.4850 (VS) of 1.402.220.1178 (internationaal) op 19 januari van 12.00 uur tot 23.59 uur ET op 29 januari.

Bank of America

Bank of America is een van 's werelds toonaangevende financiële instellingen die individuele consumenten, kleine en middelgrote bedrijven, en grote bedrijven bedient met een volledig assortiment van bank-, investerings-, vermogensbeheer- en andere financiële en risicobeheerproducten en -diensten. Het bedrijf biedt ongeëvenaard gemak in de Verenigde Staten en bedient ongeveer 67 miljoen consumenten en kleine zakelijke klanten met ongeveer 4.200 financiële winkelcentra, ongeveer 16.000 geldautomaten en bekroond digitaal bankieren met ongeveer 41 miljoen actieve gebruikers, waaronder ongeveer 33 miljoen mobiele gebruikers. Bank of America is een wereldleider op het gebied van vermogensbeheer, bedrijfs- en investeringsbankieren en handel in een breed scala aan activaklassen, ten dienste van bedrijven, overheden, instellingen en individuen over de hele wereld. Bank of America biedt toonaangevende ondersteuning aan ongeveer 3 miljoen huishoudens van kleine bedrijven via een reeks innovatieve, gebruiksvriendelijke online producten en diensten. Het bedrijf bedient klanten via operaties in de Verenigde Staten, haar grondgebieden en ongeveer 35 landen. Aandelen van Bank of America Corporation (NYSE: BAC) zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange.

Ga voor meer nieuws over Bank of America, inclusief dividendaankondigingen en andere belangrijke informatie, naar de redactiekamer van Bank of America en registreer u voor e-mailnieuwswaarschuwingen.

Investeerders kunnen contact opnemen met:

Lee McEntire, Bank of America

telefoon: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (vast inkomen)

telefoon: 1.212.449.3112

[email protected]

Verslaggevers kunnen contact opnemen met:

Jerry Dubrowski, Bank of America

telefoon: 1.646.855.1195 (kantoor) of 1.508.843.5626 (mobiel)

[email protected]

Christopher P. Feeney, Bank of America

telefoon: 1.980.386.6794

[email protected]

