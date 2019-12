BankerBay est désormais Aurigin

- La plateforme source d'opérations

NEW YORK, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ -- BankerBay, la plus grande plateforme source d'opérations privées au monde, a annoncé aujourd'hui s'être rebaptisée Aurigin, avec effet immédiat.

La plateforme Aurigin constitue déjà l'une des principales sources d'opérations sur le marché intermédiaire avec plus de 250 milliards de dollars d'opérations en direct pouvant être investies et 30 milliards de dollars de nouveaux flux d'opérations chaque mois. La plateforme offre à ses plus de 35 000 membres une portée véritablement mondiale, avec des flux d'opérations et des investisseurs issus de plus de 145 pays. La nouvelle identité de la marque reflète la position de la société en tant que première ressource pour la création d'opérations.

« Aux débuts de l'entreprise, mon objectif consistait à introduire une technologie visant principalement à perturber l'espace de la banque d'investissement. Cinq ans après, force est de constater que nous sommes allés encore plus loin. Nous sommes en train de créer un environnement de capital sans frontières, pour des entreprises tout autour du monde. Le nouveau nom Aurigin traduit encore mieux ce que nous représentons à présent, en tant que plus grande plateforme source d'opérations. », a déclaré Romesh Jayawickrama, fondateur et chef de la direction.

Aurigin s'engage à maintenir l'engagement en matière de qualité sur lequel BankerBay a été fondée. Chaque opération effectuée sur la plateforme continuera d'être évaluée à l'aide d'une combinaison d'algorithmes sophistiqués et par une équipe interne d'analystes financiers expérimentés, ce qui permettra de proposer uniquement des opérations pertinentes de qualité institutionnelle à ses membres. Cela profite aux membres, qui bénéficient ainsi d'une portée véritablement mondiale et qui sont également en mesure de déployer leur capital humain de manière plus efficace et ciblée.

Ayant mis au point avec succès une solution puissante pour le segment fragmenté du marché intermédiaire, la société étend désormais ses activités à un autre segment mal desservi : l'espace d'investissement d'impact. Son investissement vertical dédié, déjà disponible en version bêta, fait d'Aurigin la plus grande plateforme d'impact au monde.

« L'espace de l'investissement d'impact a grand besoin d'une solution qui associe capital d'investissement non déployé et opérations qualifiées et appropriées. Nous sommes particulièrement bien placés pour établir ces connexions et je suis absolument ravi de répondre à ce besoin étant donné que j'ai, dès le début, souhaité éliminer les obstacles mondiaux auxquels sont souvent confrontées les entreprises les plus méritantes n'ayant aucun contact avec les bons fournisseurs de capitaux en raison de leur portée limitée et souvent localisée. », a ajouté Romesh Jayawickrama.

Le nouveau site Web de la société est disponible à l'adresse www.aurigininc.com . Le siège social de la société demeurera à New York.

À propos d'Aurigin

Aurigin Inc. (anciennement BankerBay) est la principale plateforme source d'opérations. Elle met en lien des entreprises qualifiées à la recherche de capitaux avec les fournisseurs de capitaux institutionnels les plus importants dans le monde. Aurigin a établi un vaste réseau mondial de professionnels et fait appel à une puissante technologie brevetée pour contribuer à lever des capitaux, acheter et vendre des sociétés, et identifier des opportunités d'investissement. Utilisée par les principales institutions financières d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale, et des régions Asie-Pacifique (APAC), Amérique latine (LATAM) et Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Aurigin aide les capitaux à transcender frontières traditionnelles des secteurs, des zones géographiques et des réseaux personnels. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.aurigininc.com .

