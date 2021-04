Bankhaus von der Heydt accelera la crescita del business blockchain e crypto con Appian

Una delle più antiche banche europee fornisce nuovi prodotti FinTech 10 volte più velocemente e riduce l'onboarding da una settimana a 10 minuti grazie alla piattaforma di automazione low-code

MILANO, 15 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi che Bankhaus von der Heydt ha iniziato ad utilizzare Appian per automatizzare le operazioni di back-office e incrementare il proprio business bancario attraverso nuove offerte FinTech. La piattaforma di automazione low-code Appian consente alla banca di lanciare e gestire più velocemente nuovi prodotti e servizi finanziari e di accelerare i tempi di onboarding dei nuovi clienti istituzionali.

"Utilizzando Appian, siamo stati in grado di conquistare nuovi mercati, guadagnare una quota di mercato significativa e fornire nuovi prodotti ai nostri clienti dieci volte più velocemente rispetto a prima", afferma Philipp Doppelhammer, amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di Bankhaus von der Heydt.

Fondata nel 1754, Bankhaus von der Heydt è stata riconosciuta da uno studio del 2021, che ha analizzato circa 13.000 aziende, come "Digital Champion" tra le banche private tedesche. È una delle prime banche in Germania ad offrire blockchain, trading di criptovalute e servizi di custodia di criptovalute per le istituzioni finanziarie.

Il nuovo portale FinTech di Von der Heydt, basato su Appian, si connette con i sistemi legacy di core banking, brokeraggio e custodia delle criptovalute della banca per fornire una visione chiara dei dati ai dipendenti. Il team di Bankhaus può creare offerte personalizzate per i clienti in un giorno, consentendo loro di soddisfare le esigenze in rapida evoluzione e di scalare il loro business senza aumentare l'organico. La soluzione fornisce anche una migliore visibilità dei prodotti e dei progetti attraverso i sistemi von der Heydt per una migliore reportistica operativa e una gestione semplificata della conformità e del rischio.

Inoltre, von der Heydt sta utilizzando Appian per accelerare i tempi di onboarding dei nuovi clienti istituzionali. La soluzione integra i requisiti di Know Your Customer (KYC) come parte del processo di onboarding digitale per raccogliere documenti, verificare i conti e condurre la due diligence del cliente per la gestione del rischio. Il nuovo flusso di lavoro digitale ha ridotto il tempo di onboarding dei nuovi partner commerciali da una settimana a meno di dieci minuti.

"Bankhaus von der Heydt mostra come una banca storica e tradizionale possa rinnovarsi ed essere leader in ambito FinTech sfruttando l'automazione low-code. Digitalizzando le operazioni chiave e i flussi di lavoro stanno risparmiando tempo, fornendo prodotti e servizi più velocemente per i loro dipendenti e clienti", ha commentato Dirk Pohla, vicepresidente regionale di Appian DACH.

Guarda questo video di Bankhaus von der Heydt per vedere come la banca sta utilizzando Appian per espandere il business. Scopri perché 5 delle prime 10 banche del mondo sono clienti di Appian ed esplora le soluzioni dell'azienda per i servizi finanziari.

Appian

Appian aiuta le organizzazioni a costruire applicazioni e workflow rapidamente, con una piattaforma di automazione low-code. Combinando persone, tecnologie e dati in un unico flusso di lavoro, Appian può aiutare le aziende a massimizzare le risorse e migliorare i risultati di business. Molte delle più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione del rischio globale e la compliance.

