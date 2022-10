Banyan Tree AlUla heißt Gäste zu einen Moment willkommen, dessen Entstehung Millionen von Jahre gedauert hat.

Auf der spektakulären Feier des Hotels fanden Live-Auftritte, besondere Aktivitäten und ein privates Konzert von Mariah Carey statt

ALULA, Saudi-Arabien, 26. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Banyan Tree AlUla feierte seine große Eröffnung mit einer hochkarätigen Gästeliste aus Würdenträgern, VIPs und internationaler Prominenz. Die Gäste nahmen an einem außergewöhnlichen Abend mit Feierlichkeiten teil, darunter ein exklusives Privatkonzert der Musiklegende Mariah Carey.

An der hochkarätig besetzten Veranstaltung nahmen viele Prominente und Persönlichkeiten teil, darunter Aseel Omran, Deema Bayyaa, Dilan Çiçek Deniz, Dorra Zarrouk, Lojain Omran, Mona Kattan, Stephanie Saliba und Jumana Mourad.

Die eingeladenen Gäste trafen sich zu einem exklusiven Wochenende, um das Reiseziel und den Luxus von Banyan Tree AlUla zu entdecken, wo sie mit einzigartigen Erlebnissen in den privaten Villen des Resorts und dem atemberaubenden Ashar Valley willkommen geheißen wurden.

Vor der legendären Landschaft von AlUla, veranstaltete Maraya Hall für die Gäste eine exklusive Live-Aufführung von Mariah Carey. Danach ging die Reise ins Herz des Tals weiter, wo John Northen, Geschäftsführer – Leiter der Hotels und Resorts für die Königliche Kommission für AlUla, gemeinsam mit Sebastien Bazin, Vorsitzender und CEO von Accor und Ho Kwon Ping, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Banyan Tree Group, das Resort offiziell eröffneten. Dieser historische Moment war geprägt von einem atemberaubenden Auftritt von Sahwat weiter, der eine Harmonie aus choreografiertem Musikprogramm und majestätischen arabischen Pferden darbot. Die atemberaubenden Felsformationen des Ashar Valley wurden durch faszinierende Projektionen speziell ausgewählter Animationen beleuchtet, während Hala Ali AlHedithy die inspirierende und fesselnde Geschichte von AlUla erzählte.

Der Abend endete mit einem Dinnermenü, das von Banyan Tree AlUlas Chefkoch Ricardo Lujan entworfen wurde und eine harmonische Zusammenstellung von Gerichten aus dem charakteristischen thailändischen Restaurant Saffron von Banyan Tree mit einer traditionellen saudischen Note bot.

Chefkoch Lujan verlieh dem Khao Soi Curry mit der Kreation des King Crab Khao Soi Dumplings, einer handgefertigten, frischen Reispapierrolle, gefüllt mit Königskrabben und authentischer Khao Soi Currysauce eine besondere Note. Das Massaman Lamm Curry, eines der berühmtesten Gerichte von Saffron, hob die markanten Einflüsse der thailändischen Küche in Kombination mit den gehaltvollen Zutaten von AlUla hervor.

AlUla verkörpert die wichtigsten Grundpfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie von Banyan Tree, ein Engagement für die Verwendung lokal inspirierter Elemente, Romantik und Intimität in einem privaten Rückzugsort und schafft das perfekte Zuhause für die globale Marke. Das Resort sorgt dafür, dass sich die Gäste dank Ausstattungsdetails wie Holztüren und Verkleidungen, die ihren Ursprung in den traditionellen Beduinenbehausungen haben, Kunsthandwerk aus der Region und natürlichem Dekor, mit dem Ort verbunden fühlen.

Die wichtigsten Prinzipien des Villen-Resorts basieren auf drei Konzepten, die es den Gästen ermöglichen, in das Resort und seine herrliche Umgebung mit einem multisensorischen Erlebnis einzutauchen.

„In-Villa" bietet den Gästen Gourmet-, Wellness- und Unterhaltungserlebnisse, die von der talentierten Crew der Banyan Tree-Gastgeber zum Leben erweckt werden. „In-Valley" führt die Gäste mit exklusiven Behandlungen unter freiem Himmel, nomadischen Chef-Tables, aktiven Abenteuern und privaten Veranstaltungen, die in spektakulären Umgebungen stattfinden, in die Natur. Und schließlich tauchen die Gäste mit„En-Voyage" mit lokalen Talenten exklusiv in eine Welt ein, die kontinuierlich neue Facetten der reichen Tradition von AlUla enthüllt.

Von Massagen in abgeschiedenen Höhlen und beruhigenden Klangbädern unter den Sternen bis hin zu Picknicks am Himmel an Bord eines schwebenden Heißluftballons gibt es für Gäste jede Menge zu entdecken und viele spannende Aktivitäten. Wenn sie einen kleinen Adrenalinschub erleben möchten, können die Besucher am aufregenden Abenteuer mit dem Vintage-Flugzeug oder Helikopter teilnehmen und über das Gelände von AlUla fliegen – mit der Möglichkeit, die Reise bis zum Roten Meer auszudehnen.

Das Banyan Tree Spa ist ein Rückzugsort für die Sinne, ein Ort für körperliche, geistige und spirituelle Erneuerung mit einem ganzheitlichen Ansatz, der auf traditionellen asiatischen Heiltherapien basiert. Die Praktizierenden des Resorts verbinden lokale und östliche Rituale nahtlos mit jahrhundertealten Traditionen. Die Gäste haben außerdem die Möglichkeit, sich nach einer Fitnesseinheit oder einer einzigartigen Spa-Behandlung am ruhigen Felsenpool mit Blick auf das weitläufige Tal am Horizont zu entspannen.

Die AlUla Region ist der perfekte Ort für einen besonderen Anlass und ein Ort, um unvergessliche Erinnerungen zu kreieren. Romantische Ereignisse, Familientreffen und private Feierlichkeiten mit Freunden verwandeln sich in schillernde Festlichkeiten vor einer atemberaubenden Kulisse, die sich auf magische Weise in die fantastische Wüstenumgebung einfügt.

„Wir sind sehr stolz darauf, dieses Wahrzeichen in solch einer legendären Lage zu eröffnen. Wir wollten einen Ruheort schaffen, an dem die Gäste wahrhaftig in das Reiseziel eintauchen und gleichzeitig die Banyan Tree-Gastfreundschaft genießen können. Ich möchte mich bei unseren Gästen dafür bedanken, dass sie aus der ganzen Welt angereist sind, um an dieser bedeutenden Veranstaltung teilzunehmen", sagte Geschäftsführer Antony Treston.

INFORMATIONEN ZU BANYAN TREE ALULA

Das Villen-Resort bietet 79 luxuriöse Mietvillen an einem der geheimnisvollsten und aufregendsten neuen Reiseziele der Welt. Das Resort ist mit Elementen des nabatäischen Designs und Erbes aus der nomadischen Natur ausgestattet und verfügt über Villen mit einem Schlafzimmer und einem großzügigen Wohnbereich im Freien sowie Villen mit einem, zwei und drei Schlafzimmern mit privaten Pools, die einen atemberaubenden Blick auf die Felsformationen im Ashar-Tal bieten. Freuen Sie sich auch auf den Infinity-Felsenpool des Resorts, das renommierte Banyan Tree Spa und zwei Gourmet-Restaurants, darunter das thailändische Restaurant Saffron von Banyan Tree. AlUla verkörpert die wichtigsten Grundpfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie der Marke, ein Engagement für die Verwendung lokal inspirierter Elemente, Romantik und Intimität in einem privaten Rückzugsort und schafft das perfekte Zuhause für die globale Marke.

INFORMATIONEN ZU BANYAN TREE

Banyan Tree bietet ein Refugium, um Geist, Körper und Seele an beeindruckenden Orten auf der ganzen Welt zu regenerieren. Entdecken Sie die Romantik des Reisens wieder neu auf ihrem Weg zu legendären Destinationen, an denen authentische, unvergessliche Erlebnisse auf Sie warten. Mit einem Villen-Konzept, das oft mit privaten Pools ausgestattet ist, bietet Banyan Tree echten, authentischen Service und ein unverwechselbares, erstklassiges Retreat-Erlebnis.

INFORMATIONEN ZUR BANYAN TREE GROUP

Die Banyan Tree Group („Banyan Tree Holdings Limited" oder die „Group") ist eine der weltweit führenden unabhängigen Hospitality-Gruppen mit mehreren Marken, die sich auf die zielorientierte Mission der Verantwortung und des Wohlbefindens konzentriert und gleichzeitig außergewöhnliche, designorientierte Erlebnisse bietet.

Das breit gefächerte Portfolio der Gruppe mit Hotels, Resorts, Whirlpools, Galerien, Golf und Domizilen verfügt über ein Ökosystem von zehn globalen Marken, einschließlich des preisgekrönten Banyan Tree, Angsana, Cassia, Dhawa und Laguna, und die mit Spannung erwarteten neuen Marken Homm, Garrya, Folio, und zwei neue Markenerweiterungen von Banyan Tree – Escape und Veya.

Die 2008 gegründete Banyan Tree Management Academy mit dem Ziel, Personalentwicklung und exzellentes Management zu unterstützen, hat mehr als 8.000 Mitarbeiter in 23 Ländern gefördert. Die Gruppe wird durch die Banyan Tree Global Foundation für ihr Engagement für den Umweltschutz und die Entwicklung des Gemeinwesens anerkannt. Das Unternehmen betreibt 60 Hotels in 15 Ländern und plant bereits 47 neue Immobilien.

KONTAKT: Medienstelle (Immobilien), Sherif Marei, Leiter Vertrieb und Marketing, + 966 568 111002, [email protected]; Medienstelle (International ), Adhiyanto Goen, Leiter Markenkommunikation, + 65 6849 5888, [email protected]

