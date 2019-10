Banyan Tree Residences Riverside Bangkok præsenterer sine megaluksuøse ejerlejligheder i Sverige for at tiltrække skandinaviske investorer

Banyan Tree Residences Riverside består af ejerlejligheder, der er designet til at give den ultimative livsoplevelse. Stilheden, sjældenheden og den fejlfrie byggekvalitet udgør kerneværdierne, der afspejler konceptet "The Sanctuary for Your Soul". Den 45 etagers høje bygning rummer 133 ejerlejligheder samt faciliteter fordelt på 6.000 kvadratmeter. En lejlighed med 2 soveværelser (160 kvadratmeter) kan købes for SEK 17 mio. Privatlivets fred er garanteret med kun 4 lejligheder pr. etage og privat elevator. Projektet ligger mindre end 16 m fra floden Chao Phraya og giver et panoramabillede af flodlandskabet samt en bemærkelsesværdig udsigt til den stilfulde by og Bangkoks historiske seværdigheder. Selvom ejerlejlighederne er gemt væk fra den travle og kaotiske by, er der nem adgang til lejlighederne via motorvej, undergrundsbane samt privat shuttlebåd, som giver beboerne mulighed for at pendle frem og tilbage til byens centrum.

Beboerne kan nyde deres luksusliv med en betjening i 5-stjernet hotelklasse, rummelige faciliteter i verdensklasse med en døgnåben reception, spabehandling, privat middag ved køkkenchefens bord, privat parkering, limousine og transport til lufthavn tillige med en blanding af luksuøse faciliteter, herunder et svømmebassin og en nedsunken jacuzzi med panoramaudsigt til floden Chao Phraya og Bangkok by samt et yogacenter til lindring af sind, krop og sjæl. Sammen med den privilegerede globale service har gruppen Banyan Tree Private specielle tilbud med gratis ophold i eksklusive villaer på utroligt betagende steder rundt om i verden i op til 7 nætter om året, 10-50 % i rabatter og særlige fordele.

Opdag den ultimative livsoplevelse i Bangkok, og få flere oplysninger om projektet på https://www.banyantreeresidencesriversidebangkok.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1006636/Banyan_Tree_Residences_Riverside_Bangkok.jpg

