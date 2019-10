Banyan Tree Residences Riverside Bangkok viser frem sine superluksuriøse leiligheter i Sverige for å lokke skandinaviske investorer

Banyan Tree Residences Riverside Bangkok er et luksuriøst og frittstående boligkompleks designet for den ultimate boopplevelsen. Roen, unikheten og upåklagelig håndverkskvalitet utgjør kjerneverdiene som gjenspeiler «The Sanctuary for Your Soul»-konseptet. Den 45 etasjer store bygningen rommer 133 enheter på 6000 kvm. med fasiliteter. 2-romsleiligheter (160 kvm) er tilgjengelige fra 17 millioner SEK. Med kun 4 enheter i hver etasje og privat heis kan du nyte privatlivets fred. Komplekset ligger bare 16 meter fra Chao Phraya Riverbanks og tilbyr panoramautsikt over elven og en enestående utsikt over historiske landemerker i Bangkok. Selv om boligkomplekset har god avstand til kaoset i den travle byen, er det lett tilgjengelig via motorvei, sky train, t-bane, samt privat skyttelbåt som lar beboerne pendle frem og tilbake til CBD.

Beboerne kan nyte en luksuriøs livsstil takket være eksepsjonelle 5-stjerners hotelltjenester, romslige fasiliteter i verdensklasse med 24-timers concierge-service, spa, privat matservering og parkering, Limousine og flyplasstransport. Det tilbys også flere luksuriøse fasiliteter som et svømmebasseng og boblebad med panoramautsikt over Chao Phraya-elven og Bangkok by, samt et yogaområde for å lege sinn, kropp og sjel. I tillegg til den globale privilegerte tjenesten tilbyr Banyan Tree Private-kolleksjonen gratis opphold i eksklusive villaer på fantastiske steder over hele verden opptil 7 netter per år, samt rabatter på 10 % til 50 % og spesielle privilegier.

Oppdag den ultimate boopplevelsen i Bangkok, og finn mer informasjon om prosjektet på: https://www.banyantreeresidencesriversidebangkok.com

Bilde: https://mma.prnewswire.com/media/1006636/Banyan_Tree_Residences_Riverside_Bangkok.jpg

