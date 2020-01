Barbearia Vip escolhe Portugal para estrear no mercado europeu

Assim como Miami, a nova franquia será inaugurada em março deste ano. A escolha da cidade lusitana é estratégica: cosmopolita, visitada por turistas de várias partes do mundo. "A ligação com o Brasil também facilita, como a língua, por exemplo", explica Conceição.

A Barbearia Vip, a maior rede de estética masculina da América Latina, espera abrir quatro unidades na Europa em 2020. "Consolidar a marca para uma expansão agressiva em 2021", completa o jovem empresário de 33 anos.

Recentemente a rede inaugurou a 38ª unidade no Boulevard 14/32, no novo Floripa Aiport, em Florianópolis (SC), onde está a matriz e o escritório central da rede. E no dia 15 de janeiro inaugura a 39ª loja, em Porto Alegre (RS), a primeira naquele estado.

A rede contrariou todos prognósticos de crise crescendo mais de 500% (em 2015 tinha apenas três franquias). O mercado brasileiro de produtos de beleza masculinos atingiu US$ 7,2 bilhões em 2018, acumulando um crescimento de 69,7% nos últimos cinco anos, muito acima da média global, que foi de 26%, segundo o Euromonitor, provedor de pesquisa de mercado.

Além dos serviços de cabelo e barba, a barbearia conta com sistema open bar, mesa de sinuca, TV individual e games.

A Barbearia Vip conta com nova linha de roupas assinada pela grife Toro, rótulo próprio de cerveja (a Beer Vip) e também linha própria de produtos cosméticos.

FONTE Barbearia Vip

