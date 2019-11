Barbeiro oficial dos jogadores, Babu se torna referência na Internet como influenciador digital e palestrante

Babu iniciou sua carreira em 1991, após fazer um curso oferecido em um projeto social da Associação de Moradores da Vila Tronco ( Amavtron ), em Santa Tereza, e abrir um pequeno espaço para atender seus clientes. Após três anos, sua fama alcançou os jogadores de futebol do Grêmio e do Internacional, que frequentam sua barbearia até hoje, o que alavancou de vez sua trajetória profissional.

Em função do grande volume de pessoas que procuram seu trabalho, Babu já conta com quatro unidades no Rio Grande do Sul, um centro técnico para formação de barbeiros profissionais e um curso online, onde apresenta sua técnica e conhecimento para todo o País. Seus cortes podem ser vistos também em sua página no Instagram, onde reúne mais de 240 mil seguidores.

Conhecido por seus cortes modernos e ousados e também por desenhos que consegue fazer a partir do cabelo de seus clientes, o barbeiro já treinou mais de 100 mil pessoas, inclusive em cursos gratuitos que ministrou por mais de quatro anos para pessoas carentes no bairro onde nasceu e cresceu. Ele também já realizou palestras para menores infratores destacando a importância do trabalho para vencer na vida.

Origem do nome

Muitos clientes perguntam porque o nome Babu e o profissional responde com uma história bastante curiosa. "Certa vez estava na sala de aula, tinha uns doze anos, e em uma brincadeira, enquanto a professora estava falando sobre macacos, minha colega virou e me chamou de babuíno e daí que vem o apelido Babu", explicou.

O fato é que seu nome ganhou o mundo e hoje o gaúcho é responsável por criar novas tendências, influenciar pessoas a e ensinar suas técnicas inovadoras para profissionais de dentro e fora do Brasil.

