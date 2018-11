bareMinerals soutient l'émancipation des femmes avec le lancement du fonds « Power of Good Fund by bareMinerals »

LONDRES, November 11, 2018 /PRNewswire/ --

Des possibilités innombrables, pas de limites

bareMinerals, la marque de cosmétique propre fondée il y a 23 ans, a annoncé aujourd'hui le lancement de « Power of Good Fund by bareMinerals » (fonds pour le pouvoir du bien). À partir de janvier 2019, cette initiative philanthropique fera don de 1 % des ventes générées dans les boutiques bareMinerals et sur http://www.bareminerals.com à différentes œuvres de bienfaisance qui défendent l'éducation, l'entrepreneuriat et le mentorat des femmes. Dans le cadre de ce nouveau programme, bareMinerals consacrera également 1 % du temps de ses employés au bénévolat, encourageant ainsi efficacement tous les membres du personnel à donner trois jours par an à des causes caritatives.

bareMinerals s'est fixé comme mission de défendre le pouvoir du bien. Nous croyons que les petits choix que nous faisons sont à même de marquer une grande différence. « En tant que mère, femme d'affaires et défenseuse du changement, je considérais extrêmement important que nous créions un fonds qui permette aux jeunes femmes de libérer leur potentiel et de réaliser leurs rêves. En créant le Power of Good Fund by bareMinerals, nous espérons changer l'avenir et la vie de milliers de femmes dans toute l'Amérique du Nord, dans l'optique de rendre cette initiative mondiale en 2020 », déclare Jill Scalamandre, présidente de bareMinerals.

Pour célébrer le lancement de cette initiative, bareMinerals a organisé une « retraite de bien-être mondiale Power of Good », le tout premier évènement international de la marque, à l'hôtel Soho Farmhouse dans l'Oxfordshire, en Angleterre. Parmi les invités figuraient Hailey Baldwin (ambassadrice de la cosmétique propre pour bareMinerals), Rosie Huntington-Whiteley (ambassadrice de la beauté pour bareMinerals), Nikki DeRoest (artiste maquilleuse mondiale chez bareMinerals), Marc Rey (PGD de Shiseido Amérique et directeur de la croissance du groupe Shiseido), Jill Scalamandre (présidente de bareMinerals) et Jenny Halpern Prince (fondatrice, coprésidente et administratrice d'Access Aspiration).

bareMinerals est plus qu'une simple marque de beauté et elle croit que les petits choix peuvent mener à de grandes choses. Des produits qui font partie de la routine quotidienne d'une personne jusqu'à ce sens plus grand de but vital qui se niche bien au-delà de la trousse de maquillage, bareMinerals poursuit sa mission destinée à aider tout à chacun à ressentir le pouvoir du bien. « Non seulement la campagne 'Power of Good' met en valeur les produits qui marquent une différence, mais elle montre aussi comment le fait de se sentir bien et de faire le bien peut avoir un impact sur les gens qui nous entourent », a déclaré Rosie Huntington-Whiteley. Pour Hailey Baldwin, le pouvoir du bien signifie être « plein de bonté et exempt de cruauté », tandis que Nikki DeRoest croit qu'il faut être « véritablement libre et sans frontières ».

Toutes les facettes de cet évènement de deux jours ont été conçues pour évoquer le pouvoir du bien et le mettre en pratique. Des rédacteurs en chef et des influenceurs du monde entier ont pu rencontrer et conseiller des jeunes femmes d'Access Aspiration, une association caritative londonienne. Fondée par Jenny Halpern Prince, cette œuvre de bienfaisance offre aux élèves et étudiants de 16 à 24 ans de nouvelles compétences et de nouveaux réseaux professionnels dans le but d'accroître la mobilité sociale, d'améliorer l'employabilité et de supprimer les obstacles à l'enseignement supérieur. bareMinerals a versé un don à Access Aspiration au nom de tous les invités présents. Par ailleurs, Nikki DeRoest a dirigé un cours de maître sur la cosmétique propre et un dîner a été organisé par M. Rey et Mme Huntington-Whiteley pour compléter la retraite.

La philanthropie étant un pilier central de la marque et les ingrédients propres et sans compromis étant au cœur et à l'âme de chaque produit, le « Power of Good Fund by bareMinerals » est conçu pour contribuer à la mission de bareMinerals qui consiste à avoir une incidence positive sur le monde. Sachant que chaque décision a un effet tourné vers l'extérieur, bareMinerals s'efforce de faire une différence, d'apporter de réels changements et de libérer le potentiel des jeunes femmes en encourageant des actes de bienveillance, soient-ils grands ou petits.

