bareMinerals stärkt die Selbstbestimmung der Frau mit The Power of Good Fund by bareMinerals

LONDON, November 11, 2018 /PRNewswire/ --

Unzählige Möglichkeiten, grenzenlose Freiheit

Klicken Sie hier für zusätzliche hochauflösende Bildgebungen

bareMinerals, die Beauty-Marke, die frei von künstlichen Inhaltsstoffen ist, wurde vor 23 Jahren ins Leben gerufen und meldete heute die Einrichtung ihres Power of Good Fund by bareMinerals. Ab Januar 2019 wird diese philantropische Initiative 1% ihres Verkaufserlöses aus bareMinerals-Boutiques und http://www.bareminerals.com an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen spenden, die sich für die Bildung von Frauen, Unternehmertum und Mentoring einsetzen. Als Teil dieses neuen Programms wird bareMinerals seinen Mitarbeitern zusätzlich 1% ihrer Arbeitszeit für ehrenamtliches Engagement zur Verfügung stellen und sie somit dazu auffordern, drei Tage pro Jahr wohltätigen Zwecken zu widmen.

bareMinerals sieht seine Berufung in der Verfechtung von ‚the Power of Good', der Macht des Guten. Wir glauben fest daran, dass es die kleinen Dinge sind, die Großes bewirken. "Als Mutter, Geschäftsfrau und Verfechterin von Veränderung war es unglaublich wichtig für mich, einen Fonds einzurichten, der es jungen Frauen ermöglicht, ihr Potential voll auszuschöpfen und ihre Träume zu verwirklichen. Mit der Gründung des Power of Good Fund by bareMinerals hoffen wir, zunächst die Zukunftperspektiven und Leben von Tausenden Frauen in ganz Nordamerika verändern zu können und verfolgen die Absicht, diese Initiative 2020 weltweit fortzuführen", erklärte Jill Scalamandre, Präsidentin von bareMinerals.

Um den Start der Kampagne zu feiern, lud bareMinerals zu einem weltweiten Power of Good-Wellness-Event im Soho Farmhouse in Oxfordshire, England, ein, die bislang erste globale Veranstaltung der Marke. Zu den Gäste zählten Hailey Baldwin (bareMinerals Clean Beauty-Botschafterin), Rosie Huntington-Whiteley (bareMinerals Beauty-Botschafterin), Nikki DeRoest (internationale Visagistin von bareMinerals), Marc Rey (CEO, Shiseido Americas & Shiseido Group Chief Growth Officer), Jill Scalamandre (Präsidentin, bareMinerals) sowie Jenny Halpern Prince (Gründerin, Co-Vorsitzende und Treuhänderin von Access Inspiration).

bareMinerals sieht sich als mehr als eine bloße Kosmetikmarke und vertritt die Meinung, dass es die kleinen Dinge sind, die Großes bewegen. Mit Produkten, die Teil der alltäglichen Routine ihrer Nutzer sind, bis hin zu genau dieser weitreichenderen Sinnhaftigkeit, die weit über das Make-up-Täschchen hinausgeht, setzt bareMinerals sich dafür ein, ‚the Power of Good' für jedermann greifbar zu machen. "Die Power of Good-Kampagne wertschätzt nicht nur Produkte, die für Veränderung sorgen, sondern zeigt außerdem, inwiefern wir Menschen um uns herum beeinflussen können, wenn wir uns gut fühlen und Gutes bewirken", so Huntington-Whiteley. Baldwin empfindet ‚the Power of Good' als etwas, das "voller Güte und frei von Grausamkeit" ist, während DeRoest zu Begriffen wie "grenzenlose Freiheit" greift.

Sämtliche Aspekte der zweitägigen Veranstaltung waren darauf ausgerichtet, ‚the Power of Good' hervorzurufen und praktisch umzusetzen. Redakteure und Meinungsbildner aus der ganzen Welt hatten die Möglichkeit, junge Frauen der Londoner Wohltätigkeitsorganisation Access Aspiration zu treffen und ihnen beratend zur Seite zu stehen. Der von Jenny Halpern Prince gegründete Wohltätigkeitsverein lässt Studentinnen im Alter von 16-24 Jahren neue Fertigkeiten erwerben und bietet Zugang zu einem Karrierenetzwerk, um soziale Mobilität, Arbeitsmarktfähigkeit und Barrierefreiheit in Bezug auf Hochschulbildung zu fördern. bareMinerals übergab Access Aspiration im Namen aller anwesender Gäste eine Spende. Zusätzlich bot DeRoest eine Clean-Beauty-Masterclass an, bevor die Veranstaltung mit einem von Rey und Huntington-Whiteley ausgerichteten Abendessen abgerundet wurde.

Der Power of Good Fund by bareMinerals, die Marke, die Philantropie zu einem ihrer Grundpfeiler gemacht hat und sich durch die Verwendung kompromissloser, naturreiner Inhaltsstoffe auszeichnet, wurde ins Leben gerufen, um bareMinerals' Anliegen zu stärken, die Welt auf positive Weise zu beeinflussen. bareMinerals ist sich der Tatsache bewusst, dass jede Entscheidung eine Außenwirkung hervorruft und setzt sich somit dafür ein, Veränderung zu bewirken, für wahrhaftigen Wandel zu sorgen und das Potenzial junger Frauen durch die Ermutigung zu Gesten der Freundlichkeit, egal ob groß oder klein, freizusetzen.

SOURCE bareMinerals