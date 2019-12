Barilla Foundation: "Es necesario un replanteamiento urgente del sistema mundial de alimentos"

Los sistemas mundiales de alimentos generan 12.000 billones de dólares de costes ocultos, desde daños medioambientales hasta salud pública

Revolucionar los sistemas agro-alimentarios actuales proporcionar á n retornos econ ó micos de cerca de 5.700 billones de d ó lares, creando nuevas oportunidades de negocios para llegar hasta los 4.500 millones cada a ñ o hasta 2030 y creando beneficios medioambientales y de salud

MILÁN, 10 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- 12.000 millones de dólares[1]. Este es el coste oculto que sostenemos cada año en todo el mundo como resultado de nuestros sistemas agro-alimentarios, incluyendo los daños irreversibles a los ecosistemas (que contribuyen además a socavar la seguridad de los alimentos en algunas de las regiones) y aumentar los costes para la salud pública, debido principalmente a enfermedades crónicas producidas por hábitos alimentarios no seguros. Una cifra enorme que supera de lejos los 10.000 billones de dólares de valor de mercado generados por los sistemas agro-alimentarios, creando un déficit de unos 2.000 millones de dólares. Es necesaria una revolución para conseguir que esté disponible – para el año 2050 - de hasta 1.200 millones de hectáreas de tierra utilizada actualmente para la agricultura y "ahorrar" 10.500 millones de dólares de costes ocultos1. Esta es la imagen que saca el informe titulado "Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use", debatida en el décimo International Forum on Food and Nutrition organizado por medio de la Barilla Foundation.