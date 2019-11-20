Baring Private Equity Asia согласовала приобретение Lumenis

ГОНКОНГ (HONG KONG) и ТЕЛЬ-АВИВ (TEL AVIV), Израиль,, 20 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Baring Private Equity Asia сегодня сообщила, что ее дочерние фонды частных инвестиций ("BPEA") согласовали приобретение у XIO фирмы Lumenis - ведущего поставщика медицинских устройств для эстетической медицины, урологии, офтальмологии, оториноларингологии и гинекологии. По условиям сделки, рыночная стоимость Lumenis превышает 1 млрд долл. США.

Lumenis является ведущим мировым провайдером минимально инвазивных клинических решений для эстетической медицины, хирургии и офтальмологии. На протяжении вот уже более 50 лет революционные продукты Lumenis задают золотые стандарты медицинских процедур. Компания осуществляет свою деятельность в 100 странах мира и располагает штатом из почти 1 500 сотрудников. Азиатско-тихоокеанский регион - крупнейший рынок Lumenis. Столь же обширно компания представлена в Северной Америке и ЕБВА.

"Инвестиции BPEA - признак высочайшего доверия к Lumenis и свидетельство признания достижений нашей международной организации. За последние годы нам удалось создать ряд революционных технологических решений, переопределивших нашу отрасль и открывших перед нами абсолютно новые сегменты рынка. Я хочу поблагодарить всю команду Lumenis за их преданность и труд. Я искреннее горжусь нашими совместными достижениями и возможностью возглавлять компанию, находящуюся в авангарде медицинских инноваций, стремясь повышать качество жизни людей во всех уголках земного шара. Мы планируем активно сотрудничать с командой BPEA для дальнейшей разработки и внедрения лучших технологий и стандартов лечения пациентов", - отметил генеральный директор Lumenis Ципи Озер-Армон (Tzipi Ozer-Armon).

Управляющий директор BPEA в Янь Цзяо (Yan Jiao), в свою очередь, прокомментировал: "Создавая самые инновационные технологии, Lumenis сумела завоевать себе ведущие позиции на рынке. Компания является абсолютным лидером своей отрасли во всем мире и особенно в Азии - регионе, который с недавних пор имеет статус крупнейшего рынка медицинских и эстетических процедур. В ходе нашей совместной работы мы будем оказывать максимальную поддержку руководству и персоналу Lumenis в реализации их глобальных инициатив".

Сделку планируется завершить в начале 2020 года при условии получения одобрений со стороны надзорных органов.

О компании Lumenis

Lumenis - мировой лидер в сфере минимально инвазивных клинических решений для хирургического, офтальмологического и косметологического рынков, а также всемирно признанный эксперт в разработке и коммерциализации инновационных энергетических технологий, включая лазер, пульсирующую световую терапию (IPL) и радиочастоты (RF). На протяжении вот уже более 50 лет революционные продукты Lumenis устанавливают золотые стандарты медицинских процедур. Компании удалось найти решения для ранее неизлечимых проблем, а также разработать множество передовых технологий, совершивших настоящую революцию в медицинской сфере.

О компании Baring Private Equity Asia

Baring Private Equity Asia (BPEA) - одна из крупнейших и самых авторитетных фирм-специалистов по альтернативным частным инвестициям в Азии. Общий размер капитальных вложений под управлением фирмы превышает 18 млрд долл. США. Фирма осуществляет программу прямого инвестирования, финансируя сделки выкупа контрольных пакетов акций и предоставляя капитал роста для расширения или поглощения предприятий, делая акцент на рынке Азиатско-тихоокеанского региона, а также вкладывая средства в компании других стран, способные извлечь прямую выгоду из расширения собственного присутствия в Азии. BPEA также управляет целевыми фондами, специализирующимися на частной недвижимости и частном кредитовании. Фирма располагает 22-летним опытом деятельности и штатом из более чем 160 сотрудников, работающих в представительствах BPEA в Гонконге, на материковой части Китая, в Японии, Сингапуре и Австралии. На сегодняшний день фирма управляет более чем 30 портфельными компаниями в различных регионах Азии, штат сотрудников которых насчитывает 158 000 человек, а поступления от продаж составляют около 31 млрд долл. США.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.bpeasia.com

О компании XIO

Учрежденная в 2014 году компания XIO Group с головным офисом в Лондоне является ведущим специалистом по альтернативным инвестициям, управляющим портфелем инвестиционных проектов на сумму в несколько миллиардов долларов. Фирма специализируется на поиске и финансировании ведущих рыночных предприятий Северной Америки и Европы, помогая им с максимальной выгодой использовать потенциал быстро развивающихся рынков мира и особенно Азии.

Контактная информация:

BPEA:

Newgate Communications

Ричард Бартон (Richard Barton)

richard.barton@newgate.asia



Кэндис Тан (Candise Tang)

candise.tang@newgate.asia



Lumenis:

Scherf Communications

Мотти Шерф (Motti Scherf)

motti@scherfcom.com



SOURCE Lumenis and Baring Private Equity Asia