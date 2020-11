Barings benoemt Mike Freno tot Voorzitter en Chief Executive Officer

"Mike Freno is een sterke, vooraanstaande leider die het bedrijf naar winstgevende groei heeft geleid ten dienste van onze institutionele beleggers wereldwijd," zei Tom. "Hij belichaamt de waarden van Barings en stelt zich volledig in dienst van ons bedrijf, onze klanten en onze gemeenschappen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Mike, als onze toekomstige Voorzitter en CEO, Barings voort zal laten groeien als wereldwijde speler in de sector van het vermogensbeheer."

Met meer dan vijftien jaar dienst in het bedrijf heeft Mike zich bewezen als betrouwbare partner, die de klanten van Barings steeds heeft geholpen om hun financiële doelen op lange termijn te bereiken. Zijn ervaring overspant twee decennia aan de aankoopzijde, waarbij hij zich zowel op aandelenbeleggingen als op schuldbeleggingen concentreerde.

"Ik ben ongelooflijk enthousiast en dankbaar dat ik het vertrouwen krijg om zo'n bekende naam in de financiële dienstverlening te leiden," zei Mike. "Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met ons wereldwijde team van 1.800 professionals en om met onze klanten te blijven samenwerken om hen te helpen hun financiële doelstellingen op lange termijn te bereiken."

Sinds zijn aanstelling als President begin 2020 heeft Mike met succes alle investeringsactiviteiten van Barings - openbaar en particulier krediet, vastgoed en gespecialiseerde aandelenmarkten - geïntegreerd, naast operaties, technologie, productbeheer, distributie en marketing.

Hij heeft het bedrijf verder versterkt in een jaar dat gekenmerkt wordt door marktvolatiliteit en onzekerheid. Hij leidde een meerjarige transformatie zonder de lange termijn voor Barings en zijn klanten uit het oog te verliezen.

"Mijn eerste prioriteit zal zijn om virtueel in contact te komen met onze klanten en onze werknemers over de hele wereld," zei Mike. "We hebben een enorme impuls op weg naar 2021, ondanks de uitdagingen van de pandemie. Ons doel is om de meest betrouwbare partner van onze klanten te zijn, en we verdubbelen onze inspanningen om dit te verwezenlijken.

Mike heeft een B.A. van Furman University en een M.B.A. van Wake Forest University. Hij woont al lang in Charlotte, N.C., en is een actief lid van de gemeenschap.

Tom zal de overgang van de Voorzitter- en CEO-functie tot eind november ondersteunen. Tom voegde eraan toe: "Ik had de eer het bedrijf door zijn eerste vier jaar als Barings te leiden, waarin we een uitstekende wereldwijde beleggingsonderneming hebben uitgebouwd. Het geeft veel voldoening om Barings te zien werken vanuit een machtspositie nu Mike de teugels in handen neemt om de ambitieuze groei- en transformatiestrategie van Barings te sturen."

Over Barings

Barings is een wereldwijde vermogensbeheerder met meer dan 354 miljard dollar* aan activa, die gedifferentieerde mogelijkheden biedt en langetermijnportefeuilles uitbouwt in openbare en particuliere vastrentende waarden, vastgoed en gespecialiseerde aandelenmarkten. Met beleggingsexperts in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific wil het bedrijf, een dochteronderneming van MassMutual, zijn klanten, gemeenschappen en werknemers van dienst zijn en zet het zich in voor duurzame praktijken en verantwoord beleggen. Meer weten? Surf naar www.barings.com.

*Activa onder beheer per 30 september 2020

