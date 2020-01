Baromètre WISE de l'éducation mondiale

Comment les jeunes voient leur éducation et l'avenir ?

9 jeunes sur 10 estiment que leur génération doit changer le monde, mais aussi qu'ils n'y sont pas assez préparés

PARIS, 24 janvier 2020 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée internationale de l'Éducation, WISE a dévoilé les résultats de son enquête sur la manière dont les jeunes perçoivent leur éducation et la confiance qu'ils ont en l'avenir. L'enquête a été menée par Ipsos dans 20 pays au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, et en Europe, auprès de 9 509 jeunes âgés de 16 à 25 ans.

L'enquête montre que 87 % des jeunes pensent que leur génération doit agir pour améliorer le monde, mais seule la moitié des jeunes interrogés déclarent se sentir préparés pour améliorer le monde, et moins de la moitié d'entre eux (48 %) se considèrent suffisamment prêts pour comprendre les grands problèmes de société ou d'agir pour en trouver les solutions (43 %).

D'après les jeunes interrogés, les principales raisons d'aller à l'école sont d'élargir leurs connaissances et être préparés pour l'avenir (89 %), trouver un emploi et gagner de l'argent (87 %). L'enquête montre également que les jeunes accordent une réelle valeur à leur éducation : près de 90 % affirment que l'éducation ne se limite pas à apprendre pour faire carrière mais qu'elle est précieuse en soi.

Si 80 % des jeunes se déclarent satisfaits ou plutôt satisfaits de leur éducation, ces derniers relèvent deux axes d'amélioration majeurs à leur éducation. Tout d'abord, une approche plus personnalisée : 60 % des jeunes interrogés disent souhaiter que leurs enseignants leur donnent des conseils sur leur orientation et des moyens d'apprendre adaptés à leurs besoins. Ensuite, plus de place pour les compétences du xxie siècle : plus de la moitié des jeunes affirment que leur scolarité accorde peu de place aux nouvelles technologies, à la créativité et à la curiosité.

Afin que les jeunes soient prêts à affronter leur avenir et les défis mondiaux qui les attendent, il est évident que des améliorations à grande échelle des systèmes éducatifs sont nécessaires et l'enquête WISE nous donne un aperçu des évolutions que les jeunes pensent nécessaires en termes d'éducation.

Pour télécharger le résumé de l'enquête, veuillez consulter : https://www.wise-qatar.org/wise-global-education-barometer-2020

Contact presse :

Lina Lahlou, WISE

media@wise.org.qa

Related Links

https://www.wise-qatar.org



SOURCE WISE (World Innovation Summit for Education)