Barómetro de Educación Global de WISE

Percepciones de los jóvenes sobre su educación y su futuro en 2020

9 de cada 10 jóvenes sienten que su generación tiene la responsabilidad de mejorar el mundo, pero no se sienten preparados para ello

PARIS, 24 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Internacional de la Educación, la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE, por sus siglas en inglés) ha publicado un amplio estudio sobre las opiniones de los jóvenes en cuanto a su educación y el futuro. La encuesta, realizada por Ipsos, se ha llevado a cabo en 20 países de todo el mundo, con el objetivo de comprender cómo los jóvenes perciben su educación y cómo de preparados y seguros se sienten de cara a su futuro. Los resultados se han dado a conocer hoy durante la celebración de la conferencia "Aprendizaje para la gente, el planeta, la prosperidad y la paz" ("Learning for people, planet, prosperity and peace"). Los resultados más significativos se incluirán en el trabajo realizado por Futures of Education de la UNESCO y la iniciativa CRI's Learning Planet. La encuesta se realizó a 9.509 jóvenes de entre 16 y 25 años en Oriente Medio, África, Asia, América y Europa.

La encuesta nos enseña que el 87% de los jóvenes creen que su generación tiene la responsabilidad de mejorar el planeta. ¿Pero se están adaptando realmente los sistemas de educación nacionales a las aspiraciones de la juventud? No parece ser así, ya que solo la mitad de los encuestados dice sentirse listo para tomar medidas destinadas a mejorar el mundo, y menos de la mitad (48%) afirma que se siente preparado para comprender los grandes problemas sociales y tomar medidas para encontrar soluciones (solo un 43%).

Parece cada vez más necesario proporcionar a los jóvenes las herramientas y la mentalidad adecuada para abordar los desafíos sociales como una forma de ayudarlos a afrontar sus preocupaciones, ya que el 85% de los encuestados expresan su temor sobre el estado de nuestro planeta. La encuesta de WISE revela que los jóvenes están principalmente preocupados por la pobreza y la desigualdad social, seguidos por temas como el cambio climático y el medio ambiente, así como el acceso al empleo. Pero tan solo una minoría de los jóvenes ya está activamente involucrada en estas cuestiones (17%, 19% y 20% respectivamente).

Las razones más importantes para asistir a clases, según los jóvenes, son en primer lugar ampliar sus conocimientos y estar preparados para el futuro (el 89% considera estos puntos igualmente importantes), y, en segundo lugar, encontrar un trabajo y ganar dinero ( 87%). Por otro lado, aprender sobre el mundo que los rodea y poder impactar positivamente en su comunidad se posicionan, respectivamente, en el puesto 6 y 9.

Hoy en día, los jóvenes no esperan necesariamente que las escuelas los hagan ciudadanos más activos y completos, sino que los preparen para enfrentar el futuro a nivel personal. Esto último queda confirmado por los resultados de la investigación, donde más de la mitad de los jóvenes encuestados afirman estar suficientemente preparados para: cuidarse a sí mismos (64%); gestionar prioridades (58%); cuidar a otros (58%); encontrar una carrera que les encante (54%, aunque solo el 37% en Corea del Sur y el 43% en Canadá, a pesar de situarse entre los mejores en la evaluación PISA).

"Los jóvenes son conscientes de los desafíos que afronta nuestro mundo y reconocen que, como adultos, tienen la responsabilidad de abordar estos retos. Al mismo tiempo, son pragmáticos tanto sobre su nivel de preparación -todavía no se sienten capacitados- como sobre la necesidad de ser participantes activos en la economía. Ahora depende de los responsables políticos crear las condiciones para que los jóvenes prosperen y desarrollen las soluciones que harán avanzar a nuestro mundo", declaró Stavros N. Yiannouka, CEO de WISE.

La encuesta revela también que los jóvenes realmente valoran su educación. Casi el 90% está de acuerdo en que la educación es más que aprender para una carrera y es valiosa en sí misma. Además, para un 84%, aprender fuera del centro educativo es tan importante como aprender en la clase.

Curiosamente, la encuesta también destaca que el 80% de los jóvenes afirman estar satisfechos, o algo satisfechos, con su educación, aunque solo el 27% dice que están "totalmente satisfechos". Sin embargo, al profundizar más, descubrimos dos áreas principales de mejora que los jóvenes quieren ver en su educación. Primero, un enfoque más individualizado (más del 60% de los jóvenes dicen les gustaría que sus maestros les dieran consejos personales sobre su orientación profesional y sobre formas de aprender y estudiar adaptadas a sus necesidades). Y en segundo lugar, demandan más tiempo para aprender las habilidades del siglo XXI. En este sentido, la mitad de los jóvenes afirma que en su educación hay muy poco espacio para las nuevas tecnologías (inteligencia artificial, codificación, etc.), para la creatividad y la curiosidad (44%) y para las habilidades de comunicación y organización (41%).

Para que los jóvenes estén preparados para afrontar su futuro y los desafíos mundiales que se aproximan, está claro que se necesitan mejoras a gran escala en todos los ámbitos de los sistemas educativos. Desde proporcionar a los estudiantes las herramientas para comprender y enfrentarse a los problemas sociales, hasta responder a habilidades de aprendizaje específicas, la encuesta de WISE nos da pistas sobre lo que los jóvenes creen que necesitan.

Nota sobre la Metodología: Estudio realizado para WISE por Ipsos en septiembre y octubre de 2019 a 9.509 jóvenes de entre 16 y 25 años de 20 países: Qatar, Jordania, Líbano y Turquía (Oriente Medio), Marruecos, Nigeria y Sudáfrica (África), China, India, Malasia y Corea del Sur (Asia), Brasil, Canadá, México y EE. UU. (América), y Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido y Rusia (Europa). En cada país, se entrevistó online a una muestra representativa (método de cuota) de la población nacional de 16 a 25 años.

