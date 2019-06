Barry Sternlicht anuncia Treehouse Hotels, una nueva clase de maravilla total

NUEVA YORK, 5 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- El visionario de la hotelería Barry Sternlicht, fundador original de W Hotels y presidente y director ejecutivo de Starwood Capital Group, una firma global de inversión privada, ha vuelto a agitar su varita mágica para reinventar la experiencia hotelera.

Sternlicht ya ha recibido numerosos premios por sus marcas hoteleras inspiradas en la naturaleza 1 Hotels y Baccarat, ambas representadas de manera destacada en los premios Readers' Choice 2018 de Conde Nast Traveler. El 1 Hotel South Beach, el 1 Hotel Brooklyn Bridge, el 1 Hotel Central Park y el Baccarat New York se han ubicado entre los 10 principales hoteles de Miami y la Ciudad de Nueva York, respectivamente, en el breve lapso transcurrido desde su presentación.

Hoy, Sternlicht ha anunciado su proyecto de marca más reciente, Treehouse Hotels, al que describe como "el hermano menor del 1". Treehouse es una marca menos seria, más de pantalones vaqueros raídos y camiseta, e infinitamente accesible. Soleada, acogedora, chispeante y divertida.

Una filial de Starwood Capital Group gestionará los hoteles de la nueva marca en representación de Starwood Capital Group.

Los Treehouse Hotels apelan a la libertad. Las maravillosas sensaciones que todos teníamos cuando éramos niños, trepábamos a la casita del árbol y hacíamos las reglas de nuestro propio "club". Es amistad, comunidad y secretos compartidos. Inspiradores, bohemios y nostálgicos, en ellos encontrará espacios sorprendentemente íntimos, juguetes simples, libros, rincones, juegos... y algo de magia.

Como todos los hoteles de la cartera de Sternlicht, los Treehouse adoptarán protocolos de sostenibilidad. "Se trata de volver a estar en contacto con nosotros mismos y con el otro, y recordar todas las cosas simples que nos hacían sonreír tontamente y abrazarnos".

Treehouse London será el primero de la cartera de la marca, y se inaugurará a fines de 2019, con ubicaciones adicionales en Estados Unidos y otros lugares. "Es realmente emocionante presentar nuestra primera propiedad en uno de los mercados de viajes más grandes del mundo: Londres. Creo que este Treehouse, con su salón y bar realmente sensacional en la azotea, llenará un vacío en el mercado londinense, al que le está faltando un hotel que se deleite en la diversión y no se tome demasiado en serio a sí mismo", dice Sternlicht. El Treehouse London, ubicado directamente frente a la sede de la BBC, tendrá 95 habitaciones para huéspedes, incluidas 15 suites, un restaurante de penthouse y el espectacular bar en la azotea con vistas de 360 grados de la línea del horizonte. La operación del restaurante y bar estará a cargo de The Madera Group, un grupo de hospitalidad internacional con sede en Los Ángeles que es propietario y operador de sitios en el sur de California y Arizona, entre ellos, Tocaya Organica y Toca Madera.

"Para nosotros es un honor asociarnos con el pionero de la industria Barry Sternlicht, y se alinea perfectamente con nuestra mentalidad de innovación y esfuerzo para llevar la experiencia de nuestros huéspedes a nuevas alturas. Nuestra ubicación destacada en Regent Street es el escenario ideal para lanzar un nuevo tipo de experiencia hotelera, y ansiamos presentar la vitrina global del primer hotel Treehouse del mundo junto a nuestros socios de Starwood Capital Group y SH Hotels & Resorts", dice Aneil Handa, director del Cairn Group.

El Treehouse London estará abierto a todo tipo de huéspedes, desde viajeros de negocios y turistas de fin de semana hasta residentes locales en busca de refugio de las ajetreadas calles de Londres. La inauguración del Treehouse London, situado en 14-15 Langham Place, Marylebone, London W1B 2QS, en el Reino Unido, está prevista para fines de 2019.

Acerca de Starwood Capital Group

Starwood Capital Group es una firma de inversión privada dedicada especialmente al mercado inmobiliario global, la infraestructura de energía, y el gas y el petróleo. La firma y sus filiales tienen 13 oficinas en cinco países y en la actualidad tienen aproximadamente 4.000 empleados. Desde su fundación, en 1991, Starwood Capital Group ha recaudado US$ 45.000 millones en capital social, y en la actualidad administra más de US$ 60.000 millones en activos. La firma ha invertido en prácticamente todas las categorías del mercado inmobiliario a nivel global, cambiando oportunamente de clases de activos, geografías y posiciones en la estructura de capital cuando percibe modificaciones en las dinámicas de riesgo/beneficio. Durante los últimos 27 años, Starwood Capital Group y sus filiales han llevado a cabo de manera exitosa una estrategia de inversión que incluye compañías constructoras en los mercados público y privado. Puede encontrarse más información en starwoodcapital.com.

Acerca de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, una filial de la firma global de inversión privada Starwood Capital Group, es una compañía administradora de marcas hoteleras que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza que se lanzó en 2015 con propiedades en South Beach y Manhattan, y Baccarat Hotels & Resorts, una marca de lujo que se presentó en marzo de 2015 con la inauguración de su propiedad insignia en Nueva York y con proyectos en desarrollo en Doha y Burdeos. Aprovechando sus conocimientos y su experiencia en marketing, diseño, operaciones y tecnología, SH Hotels & Resorts es la fuerza impulsora de algunas de las marcas hoteleras más innovadoras y dinámicas del mundo.

Acerca de Cairn Group

Cairn Group es un importante propietario y operador de 33 hoteles, 30 restaurantes y bares, y 9 casas de reposo en el Reino Unido, y tiene una presencia creciente en el sector de la hospitalidad y la propiedad. Junto al desarrollo de marcas exclusivas, hoteles independientes y proyectos icónicos, el grupo trabaja en asociación con marcas internacionales como Hilton Worldwide, Marriott International, Intercontinental Hotels Group y Accor. Uno de los proyectos sobresalientes de su cartera es el Stoke Place Hotel, un hotel de campo de lujo de 11 hectáreas en Buckinghamshire. El ADN del Cairn Group se centra en la innovación y el crecimiento, con una inversión continua tanto en su fuerza laboral de 3.000 personas como en su futuro, con un proyecto de desarrollo de cinco hoteles.

Acerca de The Madera Group

Con sede en West Hollywood, The Madera Group está integrado por un equipo de creadores, innovadores y desarrolladores dedicado a la evolución de la hospitalidad. En la actualidad, The Madera Group desarrolla, posee y opera un conjunto de importantes restaurantes en el sur de California y Arizona, incluso Tocaya Organica y Toca Madera.

