Barry Sternlicht dévoile les hôtels Treehouse, nouveaux venus dans une gamme de nouvelles merveilles

Treehouse Hotels, la marque emblématique la plus récente de Starwood Capital Group

Treehouse London ouvrira ses portes au cours du 4e trimestre 2019

NEW YORK, 6 juin 2019 /PRNewswire/ -- Barry Sternlicht, visionnaire dans le secteur hôtelier, fondateur initial de W Hotels et président et directeur général de Starwood Capital Group, une société d'investissement privée d'envergure mondiale, a une fois de plus réussi à réinventer l'expérience hôtelière.

Sternlicht a déjà été plusieurs fois reconnu pour ses marques 1 Hotel et Baccarat, inspirées par la nature, qui ont été mises en vedette dans les prix 2018 du choix des lecteurs de Condé Nast Traveler. 1 Hotel South Beach, 1 Hotel Brooklyn Bridge, 1 Hotel Central Park et Baccarat New York se classent parmi les dix meilleurs hôtels de Miami et de New York, respectivement, même si peu de temps s'est écoulé depuis leur ouverture.

Aujourd'hui, Sternlicht a annoncé sa toute nouvelle initiative, les hôtels Treehouse, qu'il décrit comme étant « de la même famille que les hôtels 1 ». Les hôtels Treehouse sont moins sérieux, portent des jeans usés et des t-shirts, et sont infiniment plus accessibles : ils sont ensoleillés, chaleureux, spirituels et amusants.

Une filiale de Starwood Capital Group gérera les hôtels pour la nouvelle marque, pour le compte de Starwood Capital Group.

Les hôtels Treehouse évoquent la liberté, ce sentiment merveilleux issu de l'enfance, lorsque nous grimpions dans une cabane dans un arbre et inventions les règles de notre propre « club-house ». Ils évoquent aussi l'amitié, la communauté et les secrets partagés. Inspirants, bohèmes et empreints de nostalgie, vous y trouverez des espaces étonnamment intimes, des jouets simples, des livres, des recoins, des jeux… et un peu de magie.

Comme tous les hôtels du portefeuille de Sternlicht, les hôtels Treehouse adopteront des protocoles durables. « Nous devons nous retrouver, reprendre contact les uns avec les autres et nous devons nous souvenir de toutes les choses simples qui nous faisaient sourire, rire simplement et nous étreindre. »

Treehouse London sera le premier hôtel parmi le portefeuille de la marque à ouvrir à la fin de l'année 2019 et d'autres sites suivront, aux États-Unis et ailleurs. « Nous avons la chance de présenter notre premier bien à Londres, l'un des plus grands marchés du voyage au monde. Je pense que cet hôtel Treehouse, avec sa terrasse et son bar vraiment sensationnels, comblera un vide sur le marché londonien où il manque un hôtel qui se délecte de tout et ne se prend pas trop au sérieux », a déclaré Sternlicht. Situé juste en face du siège de la BBC, Treehouse London comptera 95 chambres, dont 15 suites, un restaurant en penthouse et un spectaculaire bar en terrasse, offrant une vue à 360 degrés sur la ville. Le restaurant et le bar seront gérés par The Madera Group, un groupe hôtelier international basé à Los Angeles, qui possède et exploite des établissements en Californie du Sud et dans l'Arizona, parmi lesquels Tocaya Organica et Toca Madera.

« Notre partenariat avec le pionnier du secteur Barry Sternlicht est un véritable honneur et correspond parfaitement à notre esprit d'innovation et notre volonté d'élever l'expérience de nos hôtes vers de nouveaux sommets. Notre emplacement de référence sur Regent Street sera la scène parfaite pour lancer une nouvelle expérience hôtelière et nous avons hâte de présenter la vitrine mondiale du premier hôtel Treehouse au monde aux côtés de nos nouveaux partenaires Starwood Capital Group et SH Hotels & Resorts », a dit Aneil Handa, directeur de Cairn Group.

Treehouse London sera ouvert à tous les visiteurs, qu'ils soient voyageurs d'affaires et de tourisme, ou aux habitants cherchant refuge dans les rues animées de Londres. Dès la fin de l'année 2019, le Treehouse London ouvrira ses portes au 14-15 Langham Place, Marylebone, Londres W1B 2QS (Royaume-Uni).

À propos de Starwood Capital Group

Starwood Capital Group est une société d'investissements privée, principalement axée sur l'immobilier, l'infrastructure énergétique et les industries pétrolières et gazières à l'échelle mondiale. La société et ses succursales exploitent 13 bureaux dans cinq pays à travers le monde et compte actuellement plus de 4000 employés. Depuis ses débuts en 1991, Starwood Capital Group a réuni 45 milliards de dollars en capitaux propres et possède actuellement plus de 60 milliards en actifs sous gestion. La société a investi dans pratiquement toutes les différentes catégories d'immobilier à l'échelle mondiale, tirant profit des changements géographiques et des variations de positions de la pyramide des capitaux selon l'évolution de la dynamique risques-bénéfices. Depuis 27 ans, Starwood Capital Group et ses sociétés affiliées ont mis en œuvre avec succès une stratégie d'investissement qui consiste à créer des entreprises sur les marchés privés et publics. Vous trouverez des informations supplémentaires à l'adresse starwoodcapital.com.

À propos de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société internationale d'investissement privée Starwood Capital Group, est une société de gestion de marques hôtelières qui exploite 1 Hotels, une marque lancée en 2015, dont le style de vie est inspiré de la nature et qui possède des biens à South Beach et à Manhattan, ainsi que Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a débuté en mars 2015 avec l'ouverture de son hôtel phare de New York et des projets en cours de développement à Doha et à Bordeaux. Fort de son marketing, de son design, de son expertise opérationnelle et technologique, SH Hotels & Resorts est une force qui se trouve derrière certaines des marques hôtelières les plus novatrices et dynamiques du monde.

À propos de Cairn Group

Cairn Group est l'un des principaux propriétaires et exploitants de 33 hôtels, 30 restaurants et bars ainsi que neuf maisons de repos à travers le Royaume-Uni ; il est de plus en plus présent dans le secteur de l'hôtellerie et de l'immobilier. Parallèlement au développement de marques uniques, d'hôtels indépendants et de projets phares, le groupe travaille en partenariat avec des marques internationales comme Hilton Worldwide, Marriott International, Intercontinental Hotels Group et Accor. Stoke Place Hotel, un hôtel de luxe situé sur un terrain de 27 acres (près de 110 000 m2) dans le Buckinghamshire, est un projet qui se démarque dans son portefeuille. L'ADN de Cairn Group se centre sur l'innovation et la croissance et investit en permanence dans ses effectifs de 3000 collaborateurs et dans son avenir, avec une filière de développement de cinq hôtels.

À propos de The Madera Group

Basé à West Hollywood et composé d'une équipe de créateurs, d'innovateurs et de concepteurs, The Madera Group se consacre à l'évolution de l'hôtellerie. Actuellement, The Madera Group développe, possède et exploite un ensemble de restaurants de premier plan en Californie du Sud et dans l'Arizona, parmi lesquels Tocaya Organica et Toca Madera.

